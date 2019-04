Stoltenberg empenhado em entusiasmar Trump com a NATO

A NATO chega aos 70 anos numa encruzilhada. Daí que o tom das comemorações do aniversário tenha menos pompa e circunstância que tiveram as festas dos 50 e dos 60 anos da Aliança Atlântica, realizando-se sem a presença de chefes de Estado e de Governo.

Com uma corrida ao armamento em mãos e um mundo menos propício ao multilateralismo, Jens Stoltenberg encontrou-se esta terça-feira com Donald Trump procurando minimizar o impacto das diferenças no futuro da organização.

“A força da NATO é a de que, apesar das nossas diferenças, sempre conseguimos unir-nos em torno dos assuntos fundamentais. Isto é, a protecção e a defesa uns dos outros”, referiu o secretário-geral da Aliança Atlântica antes de chegar aos EUA, onde os ministros dos Negócios Estrangeiros da organização se reúnem esta quinta-feira para assinalar os 70 anos.

Stoltenberg discursa esta quarta-feira no Congresso dos EUA, numa rara sessão conjunta que é um sinal político de apoio à velha aliança transatlântica. Embora uma coisa seja o Congresso, outra bem diferente seja a Casa Branca.

A hostilidade de Trump em relação à Aliança é sinal da sua desconfiança e a dos seus conselheiros em relação ao multilateralismo, transformada na exigência de uma maior partilha do fardo financeiro da defesa pelos 29 países da organização.

“Isto não tem precedente. Estamos no 70.º aniversário e é a primeira vez que os aliados duvidam do compromisso do Presidente americano”, disse ao Washington Post Doug Lute, antigo embaixador dos EUA junto da organização.

Stoltenberg mostrou vontade em alterar esse estado de coisas, demonstrando abertura para algumas exigências de Trump, nomeadamente no que diz respeito à monitorização das actividades da China, algo com o qual a organização não se tinha preocupado até agora.

“A ascensão da China também representa um desafio”, disse Stoltenberg no mês passado, na Conferência de Segurança de Munique. “Temos que entender melhor o tamanho e a escala de influência da China”, nomeadamente, no que diz respeito “à preocupação que muitos aliados expressaram sobre o crescente investimento da China em infra-estruturas fundamentais, como [a tecnologia] 5G”, e “o que isso significa para a nossa segurança”, acrescentou.

“Existe um novo entendimento de que, tal como a Rússia, a China está a procurar usar as transacções, o dinheiro, as finanças e o investimento como poder de influência na Europa”, explicou à Foreign Policy Rachel Ellehus, do Center for Strategic and International Studies.

Só que a discussão da questão chinesa na Aliança Atlântica tem sido vista pelos países europeus como contranatura, por não ser a China uma ameaça militar directa à NATO. As palavras de Stoltenberg mostram, no entanto, que a perspectiva se alterou. Até porque as empresas chinesas começam a tomar posições comerciais chave na Europa, controlando, por exemplo, portos como Roterdão, Antuérpia, Hamburgo e Pireu.

Rússia e a corrida armamentista

Se China é tema novo, a Rússia é tema recorrente que voltará a estar no topo da agenda da reunião desta quinta-feira. Sete décadas depois, a organização criada para travar os avanços de Moscovo na Europa e no Atlântico prepara-se para entrar numa nova corrida armamentista.

“A Rússia continua a desafiar os nossos pedidos para voltar a cumprir o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio [INF]. E o tempo está a esgotar-se. Portanto, vamos discutir os próximos passos da NATO”, afirmou Stoltenberg sobre os objectivos da reunião em Washington. No seu discurso do mês passado, em Munique, o secretário-geral da Aliança referiu que os membros da organização irão gastar mais 100 mil milhões de dólares em defesa até ao final de 2020.

A declaração final da reunião dos ministros da Aliança Atlântica incluirá uma referência explícita ao tratado INF – que Washington denunciou no dia 1 de Fevereiro e Moscovo respondeu da mesma forma no dia a seguir – e qual será o caminho a seguir pela organização em relação ao desenvolvimento do seu arsenal nuclear.

Do que não se esperam grandes desenvolvimentos é do alargamento da NATO à Ucrânia. Stoltenberg disse na segunda-feira que a Aliança “reconhece as ambições” de Kiev, no entanto, falou na necessidade de modernização do país antes dessa entrada ser equacionada.

Pat Buchanan, antigo conselheiro dos presidentes americanos Nixon, Ford e Reagan, escrevia esta terça-feira um artigo de opinião recomendando a Trump que não aceite mais alargamentos da Aliança Atlântica, para não provocar a Rússia: “Trazer a Ucrânia para a NATO será uma maior manifestação de loucura que trazer a Geórgia”.