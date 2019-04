Vinhos do Alentejo em Lisboa e com boa companhia, a gastronomia da região

É já a 11.ª edição dos Vinhos do Alentejo em Lisboa, uma iniciativa da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana destinada a promover os vinhos da região num ambiente de festa e confraternização. Este ano, o evento volta ao Centro Cultural de Belém, mas troca o Outono pela Primavera, realizando-se a 5 e 6 de Abril: o programa inclui provas comentadas, harmonizações entre vinhos e especialidades alentejanas, encontros temáticos com especialistas e - não podia faltar - cante alentejano.

A grande novidade deste ano é a possibilidade de os visitantes poderem encomendar os vinhos à disposição no evento. E de forma facilitada, graças a uma aplicação para telemóvel. A exemplo do ano passado, será também possível registar os vinhos que cada visitante prova, recebendo este depois a informação detalhada sobre os mesmos.

No “Espaço Storytelling”, poder-se-á assistir a apresentações sobre vários temas e experiências, casos de Manuel Moreira que abordará os melhores vinhos para celebrar a Páscoa, ou José João Santos que falará das “tintas autóctones do Alentejo, um património distinto” - ambos na sexta-feira. No sábado, António Lopes aborda a “versatilidade” dos vinhos alentejanos à mesa e José João Santos dedicar-se-á, tarde fora, às “castas brancas com alma alentejana”, ao vinho biológico e ao vinho da talha.

Pelo meio, há provas comentadas de “clássicos e modernos”, exemplos vínicos da “variedade de solos” na região, da “frescura” ou da “irreverência” que também existe nas produções alentejanas. No programa, incluem-se ainda harmonizações entre os vinhos e a gastronomia da região: com Michele Marques, da Mercearia Gadanha, e com Filipe Ramalho e Manuel Moreira do Restaurante Basilii do Hotel Torre de Palma. A festa termina com música: no sábado, às 20h, há cante alentejano.

Organizado em parceria com a Essência do Vinho, o evento tem bilhetes antecipados a 5 euros e no local durante o evento por 6 euros, incluindo sempre acesso às provas livres e copo oficial de prova.

O Vinhos do Alentejo em Lisboa abre sexta, dia 5, das 16h às 17h30 só para profissionais, a partir dessa hora para todos, encerrando às 21h. No sábado, é aberto a toda a gente das 15h às 21h. O programa completo da iniciativa está disponível aqui.