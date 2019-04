Na Guarda, a feira de turismo une Portugal e Espanha e celebra o Interior

A 6.ª edição da Feira Ibérica de Turismo (FIT) decorre entre 2 e 5 de Maio na Guarda no Parque Urbano do Rio Diz, uma área coberta de 11 mil metros quadrados. Aqui, vão estar representadas mais de 500 entidades, segundo confirmou o presidente da autarquia, Álvaro Amaro, em conferência de imprensa, defendendo que o certame “é hoje uma marca muito forte no país”. “A Bolsa de Turismo de Lisboa é a grande feira de turismo de Portugal, mas nós, hoje, estamos em condições de levantar a medalha de prata”, declarou.

A iniciativa, organizada pela câmara e com um orçamento de 350 mil euros, tem entre os seus objectivos “promover o turismo ibérico” e “fomentar o intercâmbio transfronteiriço”. Não em vão, terá a Província da Corunha (Galiza) como destino convidado. Já o tema desta edição é mais vasto: “o Interior como destino turístico para todos”, pretendendo-se "realçar os territórios de baixa densidade como destino turístico de excelência pela sua singularidade e autenticidade”, lê-se em comunicado.

No programa, incluem-se concertos, cozinha ao vivo e provas gastronómicas, demonstrações, entre muitas outras propostas e actividades dos expositores – incluindo-se aqui regiões de turismo, hotéis, agências de viagens e outras empresas ligadas directa ou indirectamente ao turismo.

Segundo o director da FIT, Carlos Condesso, citado pela Lusa, o certame “tem tido um crescimento exponencial”. Do ano de estreia, 2014, para este ano, o evento passou de quatro mil metros quadrados de área coberta para 11 mil metros quadrados, enquanto o número de visitantes passou de cerca de 20 mil para os quase 35 mil (19.458 em 2014, 34.645 em 2018).

“É a maior feira de turismo associada a territórios de baixa densidade" que o país tem, resumiu o presidente do Turismo do Centro, Pedro Machado, referindo que o sucesso da FIT pode ser explicado por ser ibérica e pelo que representa para a afirmação do território, salientando também o profissionalismo da organização. “A feira tem capacitação para poder ser uma bandeira nacional”, disse, referindo que tem “todas as características” para assumir “um papel dominante do ponto de vista nacional”.

A Guarda, como se realça no comunicado da feira, tem “uma localização privilegiada na península ibérica, sendo por isso uma plataforma estratégica para a realização de um certame desta natureza”.

O bilhete diário para a feira custa 2 euros e o bilhete geral (para os quatro dias), 5 euros. As crianças até aos 12 anos têm entrada gratuita. Outras informações podem ser consultadas no site oficial.