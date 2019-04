No Ponto: três delícias, Castro Marim

O maçapão existe no Algarve desde o domínio árabe da nossa Península. Também antigo é o consumo de figos algarvios, secos ao sol e esmagados numa pasta com amêndoa. Já a alfarroba não era utilizada nem tão difundida como é hoje. Só recentemente é que entrou na doçaria algarvia, neste caso em forma de pasta, com amêndoa.

Estas três pastas juntas, ou as combinações de duas, têm vindo a resultar numa grande variedade de doces por todo o Algarve, com nomes como “trilogia algarvia”, “mista algarvia”, ou “três delícias”, que é o caso do presente doce feito no concelho de Castro Marim. Anabela, Madalena e Eduarda são as responsáveis pela pastelaria A Prova, na aldeia do Azinhal, de onde saem maravilhas com estes três grandes sabores do Algarve. Merece certamente a sua visita.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Doçaria Portuguesa

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, “os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal”. A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce. Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.

Fotogaleria