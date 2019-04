Corrida ao reembolso de IRS. Foram entregues mais 200 mil declarações no primeiro dia

No primeiro dia de entrega da declaração de IRS, e até às 17 horas, 224.039 contribuintes submeteram declarações, sendo que 123.561 (55%) foram automáticas, informou o Ministério das Finanças. Para esta corrida à submissão da declaração de rendimentos, auferidos em 2018, não é alheio o alargamento do universo de contribuintes abrangidos pelo IRS automático, mas também a “promessa” de um novo encurtar do prazo para os reembolsos, que no ano passado foi de 11 dias.

Embora expressivo, o número de entregas foi inferior ao registado no ano passado, em que se registou a submissão de 245.637 declarações. O que é novo nos números deste ano é o aumento das declarações automáticas, que no ano passado se ficaram por 82.586, o que é explicado pelo facto de o IRS automático ter chegado a mais contribuintes, abrangendo agora 3,2 milhões de agregados familiares, mais de metade dos cinco milhões que representam o universo total.

Para além da rapidez do reembolso esperam-se reembolsos mais altos do que no ano passado, porque as tabelas de retenção não reflectiram por completo a descida do IRS.

A elevada procura no primeiro dia acabou por gerar falhas no acesso ao Portal das Finanças com alguns contribuintes a registarem dificuldade em preencher e submeter a sua declaração anual do imposto, situação que fonte oficial do Ministério das Finanças garantia estar regularizada ao final do dia. Este ano, o prazo para a entrega da declaração foi alargado um mês, ou seja, decorre até 30 de Junho.

O PÚBLICO preparou um Guia para o IRS digital, que pode ser útil para quem se inicia neste processo, ou pode ajudar a um maior reembolso fiscal.