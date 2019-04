Sp. Braga vai “lutar até ao fim”, FC Porto promete “não relaxar”

A história diz-nos que nenhuma equipa conseguiu na 2.ª mão de uma meia-final da Taça de Portugal recuperar de uma desvantagem de três golos. Mas, na antevisão do quarto confronto da época entre Sp. Braga e FC Porto, nenhum treinador deu a eliminatória como decidida. Três dias depois de disputarem um duelo intenso para o campeonato, “arsenalistas” e “dragões” reencontram-se em Braga e se Abel Ferreira acredita numa noite “épica” para os minhotos, Sérgio Conceição avisa que os seus jogadores não podem “relaxar à sombra” da vantagem.

A 26 de Fevereiro, quatro dias antes de o FC Porto receber o Benfica para o campeonato, as escolhas de Sérgio Conceição não disfarçaram a prioridade dada pelo treinador do FC Porto. Antes do confronto com o principal rival na tentativa de revalidar o título nacional, o técnico aproveitou a benesse de a luta por um lugar na final da 79.ª edição da Taça de Portugal ser a duas mãos para, na recepção ao Sp. Braga, dar folga a uma mão cheia de habituais titulares na equipa portista. A audaciosa economia de Conceição resultou, no entanto, em lucro. Mesmo sem Casillas, Militão, Danilo, Brahimi, Marega ou Soares no “onze”, os “dragões” conquistaram uma vantagem folgada (3-0) que, desde a época 2008-09, quando a Federação Portuguesa de Futebol optou por transformar a antecâmara da final numa decisão a duas mãos, ainda ninguém conseguiu recuperar.

Nas duas dezenas de eliminatórias de meias-finais disputadas na última década, apenas num par de vezes uma equipa partiu para o segundo jogo com uma vantagem de 3-0. Quem? Os dois protagonistas da partida de hoje: Sp. Braga e FC Porto. Na época 2014-15, os bracarenses receberam e bateram o Rio Ave com três golos sem resposta; na temporada seguinte, os portuenses foram a Barcelos derrotar o Gil Vicente com golos de Rúben Neves, Suk e Sérgio Oliveira. A vantagem, chegou e sobrou para garantir um lugar no Jamor, mas foi um mau presságio para o que se seguiria: após empates pelo mesmo resultado (2-2), Sp. Braga e FC Porto perderam o troféu no desempate por grandes penalidades.

O desenlace da final da Taça, antecipada para 25 de Maio para não coincidir com as eleições para o Parlamento Europeu, não deverá ser, ainda, preocupação para qualquer um dos treinadores. Numa luta ombro a ombro com o Benfica pelo campeonato, Sérgio Conceição vai aproveitar a vantagem conquistada no Dragão para gerir o esforço de um plantel que, na próxima semana, terá pouco tempo para respirar. Após o jogo em Braga, o FC Porto tem na sexta-feira um derby com o Boavista e, quatro dias depois, há uma deslocação a Anfield Road para defrontar o Liverpool. Assim, tal como aconteceu na 1.ª mão, os “azuis-e-brancos” terão muitas novidades na equipa titular: Fabiano, Maxi, Manafá, Mbemba, Loum, Adrián López, André Pereira e Fernando Andrade deverão surgir no “onze” escolhido por Sérgio Conceição.

Apesar das previsíveis mudanças, o treinador dos “dragões” garantiu que escolherá “os jogadores que dão mais condições” para vencer, sem que isso signifique qualquer desleixo: “Estamos a meio de uma eliminatória e não podemos relaxar à sombra dessa vantagem.”

Se o FC Porto continua a lutar por três objectivos (Campeonato, Taça de Portugal e Liga dos Campeões), o Sp. Braga pode perder nesta terça-feira a última hipótese de conquistar algo importante esta época. Após sofrer, no fim-de-semana, a terceira derrota esta temporada contra os “dragões”, os “guerreiros” ficaram praticamente afastados dos dois primeiros lugares do campeonato e, por isso, apesar da enorme desvantagem, Abel Ferreira vai arriscar tudo num jogo que o técnico dos minhotos espera que seja “épico”. “No ano passado tivemos algo semelhante com o Marselha [na Liga Europa] e fizemos um jogo extraordinário. Esperamos um jogo épico. Podem contar com uma equipa competitiva, a saber o que faz. Vamos lutar até ao fim, com qualidade, estratégia e sabedoria”, afirmou o técnico dos minhotos na antevisão da partida.