Sérgio Conceição suspenso por oito dias e falha recepção ao Boavista

Sérgio Conceição foi punido com oito dias de suspensão pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência da troca de palavras com os adeptos do Sp. Braga na partida de sábado. Nos instantes finais da partida que o FC Porto venceu por 3-2, o técnico envolveu-se numa troca de palavras azedas com um adepto “arsenalista”. O facto de as palavras terem sido uma reacção a insultos vindos da bancada serviu de atenuante e, desse modo, o órgão disciplinar aplicou a pena mínima. Ainda assim, Conceição não se poderá sentar no banco de suplentes na partida de sexta-feira, que irá opor o FC Porto ao Boavista.

De acordo com o mapa de sumários, citado pelo jornal Record, o delegado da Liga descreveu a situação da seguinte forma: "Aos quarenta e cinco minutos mais cinco de compensação (45+5') da segunda parte, o treinador do clube visitante, Futebol Clube do Porto, Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição, em sequência dos impropérios que estava a ser alvo por parte dos adeptos do clube visitado, Sporting Clube de Braga, Fut., Sad, localizados na Bancada Poente Inferior, na retaguarda do banco de suplentes do clube visitante, levantou-se em direcção aos mesmos e proferiu a seguinte expressão ‘Vou-te f****, filhos da p***’.”

Foto Treinador do Braga foi expulso por Jorge Sousa JOSÉ COELHO / LUSA

Também Abel Ferreira teve protagonismo negativo. Corria o minuto 74 quando o técnico bracarense se envolveu numa troca de palavras com o árbitro da partida, Jorge Sousa, acabando por receber ordem de expulsão que, mais tarde, explicou na conferência de imprensa: "Vou ser claro e directo. É bem audível o que ele diz. ‘Não há bolas e vou dar sete minutos de desconto’. Eu disse-lhe que também queria ganhar o jogo. Depois deu-me ordem de expulsão”. Apesar de ter sido sancionado, Abel Ferreira não terá de cumprir qualquer jogo de suspensão por já ter sido afastado aquando da primeira sequência de três expulsões por protestos contra a equipa de arbitragem. O incidente na Pedreira configura-se como o quarto do género para o técnico “arsenalista”.