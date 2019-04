Sá Pinto despedido do Legia Varsóvia

O treinador português Ricardo Sá Pinto foi dispensado do comando técnico do Legia Varsóvia, anunciou o actual segundo classificado da Liga polaca. A notícia surge dois dias depois de o Legia ter perdido por 4-0, no terreno Wisla, e comprometido a conquista do quarto título consecutivo.

“A 2 de Abril, Ricardo Sá Pinto deixou de orientar a equipa principal do Legia”, refere o clube, em comunicado, nesta terça-feira, acrescentando que, até ao final da temporada, a equipa será orientada por Aleksandar Vukovic e por Marek Saganowski, que na época 2005/06 representou o Vit. Guimarães, como jogador.

Sá Pinto, que chegou ao Legia em Agosto passado, tinha um contrato válido por três temporadas, mas deixa a equipa na segunda posição da fase de apuramento de campeão, a cinco pontos do líder, o Legia Gdansk, quando faltam disputar três jornadas.

Com este despedimento, Sá Pinto continua uma sequência negativa, já que nunca conseguiu completar duas temporadas no mesmo clube, contando com passagens por Sporting, Estrela Vermelha, OFI, Atromitos, Belenenses, Standard Liège e Legia Varsóvia.