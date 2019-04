Hoquista Rafa renova com FC Porto até 2022

O FC Porto anunciou a renovação com José Rafael Costa, de 27 anos, conhecido por “Rafa”. O hoquista cumpre a quinta temporada consecutiva ao serviço da equipa principal dos “dragões”, embora tenha chegado pela primeira vez ao Dragão Caixa em 2009, participando, enquanto júnior, na conquista do decacampeonato. Depois de passar pelo Hoquei Clube de Braga, Óquei de Barcelos e Valongo, regressou em definitivo em 2014, onde se tem assumido como uma das peças principais do plantel “azul-e-branco”.

“Estou muito feliz por ter renovado. Um clube tão grande confiar no meu trabalho é sempre um motivo de orgulho. O FC Porto é um clube que luta sempre por todos os títulos em que está envolvido e, assim sendo, falta ganhar todos os títulos que terei pela frente este ano e nos outros três de contrato. Trabalho todos os dias para ganhar títulos”, afirmou em declarações ao site do clube.

Na presente temporada conta com 30 golos em 35 golos, registo que o coloca como um dos principais artilheiros dos “dragões”. No campeonato, competição que os portistas lideram, celebrou por 18 vezes. Apesar das mudanças de plantel que o FC Porto veio a sofrer no início da presente temporada, o hoquista garante que o clube não deixará de ambicionar os títulos internacionais mais prestigiados. “A equipa tem crescido muito e espero que continue a crescer. Apesar das mudanças que vão ocorrendo todos os anos, continua a ser uma equipa forte e tenho a certeza absoluta que, aconteça o que acontecer daqui para a frente, continuará a ser das equipas mais fortes a nível mundial e continuará a lutar para conquistar todos os títulos.”

Fazendo uma análise às cinco épocas ininterruptas de “dragão ao peito”, Rafa revela que o jogo mais especial no FC Porto foi o que valeu o título de campeão nacional na temporada 2016-17: “O jogo que mais me marcou foi aquele que nos deu o título nacional frente ao Riba d’Ave. Não dependíamos só de nós e tudo o que aconteceu naquela tarde no Dragão Caixa foi muito especial. Espero que esse sentimento, talvez com menos stress que nessa tarde, se repita já este ano.”

Nessa partida, os “dragões” esperavam pelo desfecho da partida entre o Benfica e o Sporting, após vencerem o Riba d´Ave por 11-4. Os “encarnados” conseguiram anular a vantagem “leonina” e empatar a partida a cinco bolas. Nos derradeiros segundo, João Rodrigues ainda fez o 6-5 para as “águias”. A desilusão transformou-se em euforia quando o árbitro anulou o golo benfiquista por suposta irregularidade na jogada. Foi o primeiro título de Rafa após o regresso em 2014.

Foto Jogador é um dos principais artilheiros dos "dragões" Fernando Veludo / Lusa

Com quatro jornadas para serem disputadas, os “dragões” enfrentam um teste difícil já este sábado. O FC Porto terá de deslocar-se ao pavilhão do Óquei de Barcelos. Os pupilos de Guillem Cabestany sabem que, mesmo se saírem derrotados, manterão a liderança do campeonato, por terem vantagem em confronto directo com o Sporting, segundo classificado com menos três pontos. Benfica e Sporting não foram além do empate em Barcelos, pavilhão tradicionalmente difícil para os grandes clubes. Os minhotos encontram-se na quinta posição, com 36 pontos.