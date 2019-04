Inglaterra terá imagens do VAR nos ecrãs do estádio

Em Inglaterra, os adeptos, no estádio, vão passar a ter acesso às imagens vistas pelo videoárbitro (VAR). Mas não todas.

A decisão foi comunicada pela Federação Inglesa de futebol (FA), nesta terça-feira, explicando que a medida “ajudará a trazer clareza e transparência aos adeptos que estão no estádio”.

Ainda assim, a novidade tem aplicação restrita: não será para todos os jogos, nem dará aos adeptos todas as imagens revistas pelo VAR ou sequer pelo próprio árbitro principal. O plano da FA é, para já, aplicar a medida apenas aos jogos das meias-finais da Taça de Inglaterra, no próximo fim-de-semana, e, do ponto de vista prático, o plano é mostrar apenas as imagens dos lances cuja decisão inicial foi revertida. “Os gráficos do VAR serão apoiados com as imagens que demonstram a razão pela qual a decisão foi revertida”, explica a FA.

Os jogos das meias-finais da Taça serão realizados no estádio do Wembley: o Manchester City defronta o Brighton, no sábado, enquanto no domingo o Wolverhampton, com vários portugueses em acção, tem duelo marcado com o Watford.