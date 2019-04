FC Porto defronta franceses do Saint-Raphael nos “quartos” da Taça EHF

O FC Porto vai defrontar o Saint-Raphael Var Handball nos quartos-de-final da Taça EHF, ditou o sorteio realizado esta terça-feira. A equipa francesa é vice-campeã da Europa, depois de, na edição passada ter sido derrotada na final pelo Fuchse Berlin, outra das formações nos quartos-de-final.

Os “dragões” jogarão na França a 20 ou 21 de Abril. A segunda mão da eliminatória será disputada a 27 ou 28 do mesmo mês, no Dragão Caixa. Os três vencedores dos “quartos” apuram-se para a Akquinet EHF Cup Finals, que se realiza a 18 e 19 de Maio, em Kiel, no norte da Alemanha.

Depois de um percurso imaculado na fase de grupos (seis vitórias em outras tantas partidas), os “azuis e brancos” querem ser a primeira equipa portuguesa a atingir a derradeira fase da competição. No actual formato — implementado em 2012-13 — apenas o Sporting conseguiu atingir os “quartos”. Na altura, os leões seriam eliminados pelos húngaros do Pick Szeged, formação que conquistaria a competição em 2013-14.

Os pupilos de Magnus Anderson procuram manter o registo vitorioso na Taça EHF. Na vertente interna, os “dragões” repartem a liderança do campeonato nacional com os “leões”, ambos com 43 pontos. Para o Saint-Raphael Var Handball a situação não é tão risonha: oitavo classificado no campeonato francês, ficaram em segundo lugar do Grupo A.

Foto Magnus Andersson quer fazer história com o FC Porto JOSÉ COELHO / LUSA

Nos restantes jogos dos quartos-de-final vai haver um duelo alemão: O Hannover-Burgdorf (2.º classificado do grupo B) irá defrontar o Fuchse Berlin (1.º classificado do Grupo A e actual campeão em título). Por sua vez, os dinamarqueses do Holstebro vão medir forças com os húngaros do Tatabánya.