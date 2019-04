Duques de Sussex lançam uma conta de Instagram própria

Só tem uma publicação, mas já reúne várias centenas de milhar de seguidores. Os duques de Sussex, Harry e Meghan, lançaram esta semana uma nova conta de Instagram própria. “Bem-vindos ao nosso Instagram oficial; estamos ansiosos por partilhar o trabalho que nos move, as causas que apoiamos, anúncios importantes, e pela oportunidade de dar visibilidade a temas chave”, lê-se na primeira publicação, partilhada esta terça-feira.

Quando Harry e Meghan se casaram, em Maio do ano passado, a conta do Instagram do Palácio de Kensington — que até então partilhava notícias sobre os duques de Cambridge e sobre o príncipe Harry — passou a incluir também Meghan, sendo que ambos os casais viviam então em apartamentos no palácio londrino. Desde então, foi anunciada a mudança dos duques de Sussex de Kensington para Frogmore Cottage, uma residência em Windsor.

A nova conta de Instagram surge também nas vésperas do nascimento do primeiro filho do casal, que deverá acontecer no final do mês de Abril. A criança estará em sétimo lugar na linha de sucessão ao trono do Reino Unido.

Na primeira publicação vê-se a combinação das letras “H” e “M”, sob uma coroa, num fundo azul. Os duques partilharam uma série de nove fotografias, que ilustram alguns dos principais temas sobre os quais o casal se tem vindo a debruçar, nomeadamente a promoção da união entre os jovens da Commonwealth (da qual Harry foi nomeado embaixador da Juventude, pela rainha Isabel) e o apoio a veteranos de guerra, através dos jogos Invictus — o principal motivo que levou os duques de Sussex a viajar até à Austrália, na sua primeira viagem oficial para fora do Reino Unido.

No seu primeiro projecto a solo, Meghan juntou-se a um projecto de cozinha comunitária que surgiu depois do incêndio na Grenfell Tower, em Londres e que resultou no lançamento do livro de receitas Together: Our Community Cookbook.