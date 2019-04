Carine Roitfeld, ex-directora da Vogue Paris, é consultora da marca Karl Lagerfeld

Após a morte de Karl Lagerfeld, Carine Roitfeld vai ajudar a dar rumo à marca epónima do criador de origem alemã, assumindo a função de consultora de estilo. A ex-directora da Vogue Paris e fundadora do CR Fashion Book​ é actualmente um dos nomes mais influentes do mundo da moda.

“É uma honra poder colaborar com a marca como consultora de estilo, dando seguimento à sua visão icónica durante as próximas três estações”, afirma Roitfeld, citada pela Harper's Bazaar. “Ele será para sempre uma lenda, que redefiniu noções de moda, fotografia e celebridade”, acrescenta.

Além de serem amigos, os dois chegaram a trabalhar juntos numa série de projectos, incluindo na publicação do livro The Little Black Jacket - Chanel's Classic Revisited, em 2012. Roitfeld colaborou também com o criador no lançamento da linha em parceria com a H&M, em 2004, de acordo com a Harper's Bazaar. Mais recentemente, estavam a preparar o lançamento de uma linha (The Edit By Carine Roitfeld), que estará disponível em Setembro.

A primeira colecção da marca Karl Lagerfeld com a influência directa de Roitfeld será a de Primavera/Verão de 2020. Esta irá trabalhar em conjunto com o director de design, Hun Kim, que foi seleccionado pelo próprio Lagerfeld. No caso da Chanel, onde Lagerfeld era director criativo desde 1983, foi Virginie Viard — há anos braço direito do criador — quem assumiu as rédeas da maison francesa.

Roitfeld irá receber um prémio honorário do Council of Fashion Designers of America (CFDA), o Founder’s Award, na próxima edição, em Junho. Nos anos 1990, trabalhou como stylist para marcas como Gucci e Yves Saint Laurent e, durante a década em que esteve à frente da Vogue Paris, “injectou”, escreve a Women’s Wear Daily, “a sua estética punk-rock e sensual”.