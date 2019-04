Escrita inteligente do Gmail vai fazer sugestões em português

Depois do inglês, a escrita inteligente do Gmail – a ferramenta de email do Google que usa inteligência artificial para dar ajudar o utilizador a completar os seus emails enquanto os escreve – vai passar a estar disponível em português, italiano, francês e espanhol.

Em Portugal, a função “resposta inteligente” – que sugere respostas rápidas como “Obrigada” – já está activa. A escrita inteligente, no entanto, utiliza inteligência artificial para determinar aquilo que o que utilizador quer escrever numa frase e sugerir esse texto a cinzento.

Foi apresentada em inglês, em Maio de 2018. Para o utilizador aceitar a sugestão, basta carregar na tecla enter. A função permite completar frases com dias da semana, moradas que o utilizador repete regularmente no email, e algumas palavras (por exemplo, se o utilizador começar a escrever “bici” o Google sugere “bicicleta”). \



Também passa a ser possível aceder à funcionalidade em qualquer telemóvel Android (antes, o sistema funciona apenas nos topos de gama do Google, os Pixel 3), e, no futuro, deve ser possível usar a escrita inteligente nos aparelhos móveis da Apple (iOS).

A novidade foi anunciada esta segunda-feira, por altura do aniversário de 15 anos do Gmail.

Além de passar a funcionar em mais línguas e aparelhos, o algoritmo do Google passa a adaptar as sugestões que dá ao estilo de escrita de cada utilizador. Por exemplo, se alguém escreve mais vezes “Oi” do que “Olá”, a resposta do algoritmo reflecte isso.

Poupar tempo

Também se vai poder agendar a data e hora do envio de mensagens. De acordo com a equipa do Google, o objectivo é ajudar as pessoas a coordenar emails enviados a pessoas em fusos horários diferentes, ou evitar enviar uma pergunta sobre trabalho a um colega durante o seu último dia de férias.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Por fim, o Google mudou o seu sistema para permitir responder a emails enquanto se trabalha com outras ferramentas do Google, como o editor de documentos, sem ter de abrir uma nova janela.

Para o Google, a ideia é poupar tempo aos utilizadores. De acordo com dados da empresa, só a ferramenta de escrita inteligente poupa às pessoas a escrita de mil milhões de caracteres por semana. É o suficiente para preencher mil cópias da saga Senhor dos Anéis.

“Ferramentas de inteligência artificial como as respostas rápidas permitem responder mais depressa aos emails e estar em cima da lista de afazeres”, notou Tom Holman, um dos gestores de produto do Gmail, no comunicado de aniversário. “Com os anos, também melhoramos com inteligência artificial as nossas capacidades de filtração de spam.”