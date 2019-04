Gato por espada

Razão têm os madeirenses ao comer filetes de peixe-espada preto sempre que podem – que é todos os dias. A primeira vez que fui ao Funchal e vi filetes de espada em todas as ementas e em quase todos os pratos perguntei à minha irmã Diana porque é que comiam tanto peixe-espada preto.

“Nunca comeste, pois não?” respondeu ela que não perde uma chance de responder a uma pergunta com outra pergunta, “se tivesses comido não fazias essa pergunta”.

Foi o meu almoço imediato. À primeira garfada percebi. A Diana fez a careta “I told you so”. A carne é magra e etérea mas perfeita para filetes. Se Portugal inteiro se dividisse em duas zonas inimigas em que só se pudesse comer filetes de pescada na primeira e filetes de espada na segunda eu morder-me-ia todo.

O espada de Sesimbra também é delicioso e tratado com respeito. Faz parte do prestigiado clube de peixinhos bons, baratos e insuspeitos.

Todos os peixes são bons em filetes (o cantaril, por exemplo, é espectacular) mas acho que o peixe-espada preto é o único que é melhor em filetes.

Por filetes refiro-me ao que um português entende por filetes (olhem que estranho). Podem ser levemente temperados com alho e limão e envoltos num polme com ovo e farinha. Mas também são bons só com sal ou só com sal e limão.

Cuidado quando só diz “filetes” na carta. Podem ser de peixe-gato. Apesar de ser legal é um peixe de água-doce produzido em aquicultura no Vietname e na China. Não é um primo afastado do peixe-espada preto e da pescada. Não há na Madeira nem em Sesimbra.