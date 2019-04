SIC afasta-se da TVI com Quem Quer Namorar com o Agricultor? e reforça vantagem

Depois de ter assumido a liderança das audiências televisivas pela primeira vez em mais de uma década, a SIC continua a crescer. Em Março, a estação tornou-se a mais vista do primeiro trimestre de 2019. O reality-show Quem Quer Namorar com o Agricultor? ajudou a consolidar a liderança, entregando ao canal de Paço de Arcos a preferência no horário das 19h e nas noites de domingo.

O sucesso da aposta da SIC contrasta com o programa da TVI Quem Quer Casar com o Meu Filho?, que estreou na mesma data. Os dois programas foram criticados pelo seu formato e pelo tratamento e reforço de estereótipos de género de cariz sexista e motivaram queixas à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC). Mas enquanto o programa da SIC teve uma audiência média de mais de 1,3 milhões de telespectadores, o programa da TVI foi, nas palavras do director-geral da TVI, Bruno Santos, de “fracas audiências”. Por isso, a estação de Queluz decidiu antecipar o seu final.

De acordo com dados da GfK/CAEM, a SIC foi o único canal a subir face ao mês de Fevereiro, conquistando um share de 19,1% - no mês passado tinha conseguido uma audiência mensal de 18,6%. Já a TVI caiu para os 18% de share – em Fevereiro tinha registado 18,5%.

A SIC chegou à liderança com o “empurrão” do investimento na contratação-chave da apresentadora Cristina Ferreira. O Programa da Cristina puxou a estação para os melhores resultados da manhã desde 2002 e a liderar nos dias úteis. A reviravolta para o canal aconteceu em Fevereiro, quando as audiências da SIC conseguiram ultrapassar as audiências da TVI.

Além do reality-show, também o Jornal da Noite ultrapassou o Jornal das 8 da TVI. O jornal da SIC terminou com 19,8% de share, o “que já não acontecia desde Novembro de 2016”. Também o Primeiro Jornal continua a crescer nos dias úteis. A informação da SIC passou a liderar no último mês, incluindo na SIC Notícias, “o canal de informação mais visto pelos portugueses”.

“A informação da SIC (Primeiro Jornal + Jornal da Noite) manteve assim a liderança em Março tanto no universo como em ambos os targets comerciais (A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54)”, informa a empresa responsável pela comunicação da SIC.

Sem surpresas, O Programa da Cristina continua a crescer, terminando o mês a liderar com 31,4% de share, com 443.800 espectadores.

Os canais temáticos da SIC também lideraram no último mês, com 22,6% de share, mantendo-se à frente da TVI e da RTP, respectivamente com 20,2% e 16,2% de share.