Presidente do Hospital de Gaia renuncia ao cargo e cessa funções

O presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, António Dias Alves, renunciou ao cargo nesta segunda-feira, cessando funções, anunciou numa carta aos funcionários a que a Lusa teve acesso.

“Para execução cabal da estratégia, bem como do contrato programa e de gestão [do centro hospitalar], é necessário um Conselho de Administração com a qualificação e coesão requeridas pela dimensão e complexidade do hospital, disso dei conta repetidamente à tutela, tendo colocado o lugar à disposição em 13 de Novembro”, refere.

Volvidos três meses e dado a situação manter-se, não estando reunidas as condições necessárias, Dias Alves assumiu, na missiva, que enquanto presidente do Conselho de Administração não lhe restava outra alternativa senão renunciar ao cargo.

Por esse motivo, e depois de comunicar a sua decisão ao Ministério da Saúde, liderado por Marta Temido, a sua renúncia produz efeitos a partir de terça-feira, adiantou.

“O meu agradecimento sincero pela ajuda e colaboração recebidas”, refere Dias Alves na despedida aos funcionários.