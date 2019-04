Militares deixam de poder ser atendidos nos hospitais CUF através de subsistema

O anúncio foi feito há dois meses e agora concretizou-se: o grupo José de Mello Saúde suspendeu o acordo para a prestação de cuidados aos beneficiários da Assistência na Doença aos Militares (a ADM, que abrange militares no activo, na reserva e os seus familiares) com efeitos a partir desta segunda-feira. O grupo que gere os hospitais e clínicas CUF já tinha deixado, desde Fevereiro, de aceitar marcações de consultas com data a partir do dia 1 de Abril, mas agora os militares e familiares deixam, de todo, de poder ser atendidos na rede CUF através deste subsistema, segundo afirma o presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) e confirma a assessoria do grupo José de Mello Saúde.

Só os tratamentos prolongados, nomeadamente de oncologia, é que não foram suspensos, acrescenta a assessoria do grupo, lembrando que o anúncio da suspensão da convenção com o Instituto de Acção Social das Forças Armadas (IASFA) para prestação de cuidados de saúde aos beneficiários da ADM foi feito já há cerca de dois meses, a 4 de Fevereiro.

Um problema “gravíssimo" que afecta “140 mil pessoas”, lamenta o presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas, tenente-coronel António Mota. “Se o Ministério da Defesa Nacional, que já foi alertado inúmeras vezes, não resolver” a situação, este problema vai agravar-se em breve, uma vez que o grupo Luz Saúde também já anunciou que vai suspender a convenção, a partir de 15 deste mês, sublinha, acrescentando que outros grupos privados de saúde também ameaçaram “verbalmente” pôr fim aos acordos com o IASFA em breve.

Ao contrário do que acontece com a ADSE, em que as ameaças de suspensão recentemente feitas por vários grupos de saúde privados – e posteriormente canceladas - se ficaram a dever a “um diferendo em que o Estado exige o ressarcimento de 38 milhões de euros”, aqui o que está em causa é uma dívida da ordem dos “60 milhões de euros aos privados”, diz António Mota.

Em carta enviada ao ministro da Defesa Nacional, ao Presidente da República e primeiro-ministro, o presidente da associação sublinha que a ADM está a pagar aos prestadores privados “com atrasos superiores a 12 meses” e que estes exigem “sinais oficiais e claros” para a regularização da dívida. Para os beneficiários da ADM, que descontam 3,5% do seu salário bruto por mês para este subsistema de saúde, e que vivem fora de Lisboa e Porto, “a situação ainda é mais grave porque têm menos alternativas”, acentua.

O tenente-coronel recorda, a propósito, a recente auditoria do Tribunal de Contas que chamou a atenção para o aumento da dívida do IASFA e que “esclareceu” que “os descontos efectuados sobre os salários e pensões dos quotizados do subsistema ADM estão a financiar despesas que compete ao Estado suportar”.

“Tanto quanto sabemos, ainda não foi tomada uma decisão para efectivar a suspensão” da convenção, contrapôs a assessoria do Ministério da Defesa Nacional, remetendo mais explicações para o IASFA, que não respondeu ao PÚBLICO até à hora do fecho da edição.