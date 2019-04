Marroquino suspeito de terrorismo assume-se como activista de direitos humanos

O marroquino de 65 anos que começou nesta segunda-feira a ser julgado no Campus da Justiça, em Lisboa, por suspeitas de terrorismo assumiu-se como um activista dos direitos humanos. “Sou uma pessoa normal, tranquila. Contra a violência e pela tolerância. Não é crime ser praticamente da religião islâmica”, disse Abdesselam Tazi aos juízes.

Não é, porém, isso que pensam as autoridades, que vêem no sexagenário um soldado do autoproclamado Estado Islâmico. Terá mesmo ajudado a planear, a partir de Portugal, um atentado em solo francês que a polícia terá conseguido abortar.

Quando entrou em Portugal, em 2013, Abdesselam Tazi já estava habituado a viajar mundo fora. Casara com uma sueca, primeiro, e com uma canadiana, a seguir, recordou em tribunal. Se fosse extremista, como o acusam de ser, nunca se poderia ter unido a duas mulheres católicas, alegou.

O problema é o material ligado a autores extremistas encontrado no quarto alugado em que passou a morar em Aveiro quando lhe foi concedido o estatuto de refugiado, e cuja proveniência não sabe explicar.

Partilhava o alojamento com um compatriota, entretanto preso em França, também por terrorismo, Hicham El Hanafi, e incriminado pela própria família. Um irmão seu garante que Hanafi chegou a receber treino militar na Síria, tendo regressado a Portugal para recrutar adeptos. Essa seria também, segundo o mesmo denunciante, uma das principais missões de Tazi, que terá radicalizado vários marroquinos que conheceu no Centro Português de Refugiados, na Bobadela.

O arguido desmente tudo: diz que o irmão do colega de quarto queria à força que participasse com ele num negócio de tráfico de haxixe. E que quando recusou a sua vingança foi denunciá-lo às autoridades como terrorista. “Desde aí que a polícia me segue por todo o lado”, queixa-se.

Mas por que razão um refugiado que recebia do Estado português um subsídio que nem sempre chegava aos 200 euros mensais viajava pelo Brasil, pela Guatemala e por tantas outras paragens? – quiseram saber os juízes.

Foto Abdesselam Tazi DR

"Não sou um pregador"

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Tazi respondeu que tudo fazia parte de um esquema de utilização fraudulenta de cartões de crédito a que recorreu ao longo de vários anos para se sustentar. Com identidades falsas que chegava a comprar nestes países abria contas bancárias em países em que isso desse facilidade de acesso a cartões de crédito, como a Alemanha, descreveu, para depois comprar telemóveis ou sapatos que revendia em Marrocos. Objectivo: abrir uma boutique em Portugal. Também tentou lançar um negócio de exportação de tâmaras para o Brasil, acrescentou.

Embora tenha prestado a maior parte das suas declarações em francês e tenha recorrido a uma tradutora para se fazer entender, o sexagenário está familiarizado com alguns termos portugueses. Como o de “super-juiz": foi Carlos Alexandre quem o ouviu nos primeiros interrogatórios. “O super-juiz Carlos Alexandre está mal informado sobre o Islão. Para ele, os muçulmanos praticantes são automaticamente terroristas”, criticou.

Tazi diz que chegou a integrar a Polícia Judiciária marroquina nos anos 80 mas que teve de abandonar o seu país natal por estar prestes a ser torturado pelas autoridades. Pertencia a um partido político que contestava o regime ditatorial e assume-se como um activista dos direitos humanos. “Sou um simples muçulmano, não sou um pregador”, insiste. “A religião é uma coisa muito pessoal.”