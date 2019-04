Rui Moreira apoia candidatura da irmã às europeias na lista do Aliança

Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, revelou nesta segunda-feira à Lusa que apoia a candidatura da irmã, número dois na lista do partido Aliança às eleições europeias de Maio, “enquanto cidadão e [eleito] independente”.

“Enquanto cidadão e independente sinto-me livre de apoiar a minha irmã [Maria João Moreira] na sua candidatura a eurodeputada”, disse, numa resposta escrita enviada à Lusa, Rui Moreira, em 2017 eleito presidente da autarquia portuense para um segundo mandato pelo movimento Rui Moreira: O Meu Partido é o Porto, que entretanto deu origem à associação Porto, O Nosso Movimento.

De acordo com fonte ligada ao autarca, “enquanto presidente da câmara”, Rui Moreira “recebeu na segunda-feira uma delegação da Aliança, como sempre tem feito com todos os partidos que o pedem”.

Maria João Moreira, irmã do presidente da autarquia portuense, integra o segundo lugar da lista do partido criado por Pedro Santana Lopes para as eleições europeias.

Relativamente à receção da delegação do partido de Pedro Santana Lopes, fonte da Câmara do Porto lembrou que Moreira recebeu “recentemente a concelhia do PS, a distrital do CDS e a concelhia e distrital do PSD”.

“Também já recebeu o núcleo do PCP e receberá todos os partidos que queiram apresentar cumprimentos”, indicou a mesma fonte.

“Faz parte das funções e cortesia do presidente da câmara”, acrescentou.

O presidente da Aliança, Pedro Santana Lopes, assumiu a 1 de Março que uma “boa vitória” nas europeias será a eleição de três deputados.

Santana falava na inauguração da sede do partido no Porto e apresentação da lista de candidatos as eleições para o Parlamento Europeu, marcadas para 26 de Maio.

A lista da Aliança às europeias é liderada por Paulo Sande, que foi assessor do Presidente da República e chefe da delegação do Parlamento Europeu em Portugal, aparecendo em segundo lugar a empresária e irmã do presidente da Câmara do Porto, Maria João Moreira.