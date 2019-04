PSD exige que Governo reveja contagem do tempo de serviço dos militares

O PSD exigiu esta segunda-feira ao Governo que reveja o modelo proposto para a contagem do tempo de serviço dos militares após o descongelamento das carreiras, admitindo avançar com uma apreciação parlamentar caso não haja alterações.

“O Governo não deve ter meditado suficientemente nisto. Pedimos o favor ao Governo de pensar outra vez no problema. Não é assim que se pode tratar um problema desta magnitude”, declarou o coordenador do PSD para a área da Defesa Nacional, Ângelo Correia, após um encontro com a direcção recém-eleita da Associação Nacional de Sargentos na sede dos sociais-democratas, em Lisboa.

Ângelo Correia disse que se o executivo “quiser continuar neste caminho”, o grupo parlamentar do PSD “poderá ser obrigado a levar o problema à Assembleia da República no sentido de o diploma, se sair, tenha que ser validado pela própria Assembleia”.Em causa está um projecto de decreto-lei apresentado pelo Governo às associações militares e às chefias das Forças Armadas que propõe um modelo de contagem do tempo de serviço, na sequência do descongelamento das carreiras, que as associações consideram “inaceitável”.

Ângelo Correia considerou “essencial que o Governo reveja a sua posição”, frisando que sobre aquelas matérias “não deve haver disputas políticas” mas sim “uma unidade de tratamento de modo a prestigiar a política de Defesa Nacional”. Sem se pronunciar sobre o tempo de contagem que o PSD defende, frisou que “o que está em causa é equalizar as Forças Armadas a partir de um conceito aplicado aos professores. E as Forças Armadas têm estatuto especial. Não podemos tratar por igual aquilo que o não é”, defendeu.

Manifestou ainda indignação pela forma como o Governo está a conduzir o processo com as associações e as chefias militares, “não lhes dando tempo” para se pronunciarem. “No caso das chefias militares, sabem o que é que aconteceu? Deram um documento às cinco da tarde numa sexta-feira para pedirem orientação e resposta até segunda-feira às onze da manhã. Estão a brincar, estão a ofender as Forças Armadas”, declarou. “Dá-me a impressão que é uma atitude deliberada de provocar e achincalhar. Isso é errado”, condenou.