Malefícios do Passismo

Depois de termos assistido nos anos do governo PSD/CDS (2011-2015) a sucessivos cortes inconstitucionais nas pensões e salários, julgávamos ter terminado tal calvário. Afinal mais uma inconstitucionalidade foi agora descoberta e terá de ser corrigida: a fórmula de contabilizar as pensões pela Caixa Geral de Aposentações desde 1 de Janeiro de 2013, e abrange mais de 90 mil pensionistas. Estes pensionistas para verem a sua situação corrigida terão de requerer à CGA a sua regularização em conformidade com a lei. As sucessivas inconstitucionalidades que foram praticadas e anuladas durante o referido governo, não poderão passar em branco para o futuro. Os trabalhadores e pensionistas devem pensar muito seriamente sobre os riscos do seu voto em tais partidos, ou não será?

Mário Pires Miguel, Reboleira

Mais uma ilegalidade

Quando pararemos de pagar pela cupidez do anterior Governo? Na sua volúpia de ir além da troika, “desancou” nos portugueses, sobretudo os mais fracos, até mais não poder. Bem dizia Passos Coelho: “custe o que custar”. Pois custou, e vai custar ainda mais. Agora, vêm mais uns ciclópicos trabalhinhos que serão os de repor a legalidade nos cálculos de muitos milhares de pensões atribuídas pela Caixa Geral de Aposentações desde 2013. Não pensando na reposição dos dinheiros que deveriam ter sido pagos a esses pensionistas, que aquelas mentes mesquinhas pensavam estar a “poupar”, segue-se que o país ainda vai ter de suportar o custo desnecessário de proceder aos indispensáveis recálculos. Nada de admirar, quando nos lembramos do total desrespeito que aqueles senhores votaram à Constituição, violada em todos os Orçamentos que conceberam, que, por ironia, nunca cumpriram os “sagrados” objectivos do défice.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Não podemos olvidar

O alerta da jovem sueca, Greta Thunberg, sobre as consequências (…) provenientes das alterações climáticas para o planeta em que habitamos, é elucidativo da incapacidade dos políticos e do poder judicial para contrariar o comportamento daqueles que o inquinam e destroem dia após dia. Assim, recentemente, o alerta serviu como catalisador para um movimento estudantil em vários países da Europa e do mundo a exigir aos governantes medidas de acção em concordância com o desenvolvimento sustentável. Um contexto que a ONU reconhece como inadiável e vê na jovem uma potencial candidata ao Nobel da Paz, como forma de reconhecimento pela sua atitude cívica. É que entre os desafios civilizacionais a vencer este é o maior do nosso tempo e da nossa vida. E como os estudantes clamaram, e com razão, não existe plano B e isso não podemos olvidar.

Manuel Vargas, Aljustrel