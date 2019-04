Parlamento volta a chumbar alternativas ao “Brexit” de May

A Câmara dos Comuns voltou esta segunda-feira a rejeitar todas as propostas alternativas ao acordo da primeira-ministra britânica Theresa May para a saída do Reino Unido da União Europeia. Depois de uma primeira votação a 27 de Março, quando foram chumbadas oito moções alternativas, esta segunda-feira foram a votos quatro resoluções.

A moção “C” previa a negociação de uma “união aduaneira permanente e abrangente” com a União Europeia no âmbito de qualquer acordo de saída. A “D”, conhecida como a moção do “Mercado Comum 2.0” ou da “Noruega +”, defendia a adesão do Reino Unido à EFTA (Associação Europeia de Livre Comércio) e à EEA (Área Económica Europeia). A “E” propunha a realização de um referendo a qualquer acordo a ser aprovado pelo Parlamento. A “G” propunha evitar a saída sem acordo, incluindo por via da realização de um referendo à revogação do Artigo 50.

Jeremy Corbyn, o líder do Partido Trabalhista, tinha pedido aos seus deputados para apoiarem as moções “C” e “D” para “quebrar o impasse e encontrar o consenso necessário para forçar uma alteração às linhas vermelhas do acordo chumbado da primeira-ministra”.

Nick Boles, líder parlamentar do Partido Conservador e autor da moção do “Mercado Comum 2.0”, foi outro dos derrotados da noite, apresentando a sua demissão, apesar de a sua proposta ter sido a que ficou mais próxima de alcançar uma maioria. O debate ficaria ainda marcado pelo protesto de onze ambientalistas nus nas galerias da Câmara dos Comuns.

Theresa May ainda planeia ver aprovado o acordo que assinou com a União Europeia para a saída do Reino Unido.