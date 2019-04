Padres polacos queimam livros da saga Harry Potter

Um grupo de padres católicos do norte da Polónia lançou ao fogo vários livros considerados ofensivos ou impróprios, incluindo alguns volumes da saga Harry Potter, um sucesso crítico e comercial com fãs em todo o mundo. Um grupo religioso da cidade de Koszalin, a SMS z Nieba, conhecida por enviar textos e frases cristãs através de mensagens de telemóvel, publicou várias fotografias da queima na sua página do Facebook.

É possível perceber através das imagens que foram queimados vários livros, incluindo Harry Potter e a Câmara dos Segredos de J. K. Rowling, um volume da série Casa da Noite de P. C. Cast, e o primeiro volume da saga Crepúsculo de Stephenie Meyer. Todas as obras referidas são destinadas ao público infanto-juvenil e abordam temas como a magia, vampiros ou lobisomens. Com os livros foram também queimados outros objectos, como uma pequena estátua de um elefante, uma máscara tribal e um guarda-chuva de criança.

A publicação no Facebook do grupo mostra a recolha dos objectos pelos próprios padres, que os colocam em cestos, a escolha do que seria queimado e, depois, algumas imagens da fogueira. A acompanhar as fotografias estão várias citações da Bíblia a condenar a magia.

As opiniões nos comentários da publicação dividem-se. Alguns utilizadores mencionam os escândalos de abusos sexuais na Igreja (em Março, a própria Igreja polaca divulgou um relatório a dar conta de abusos cometidos por cerca de 400 padres desde 1990). Outro leitor questiona-se como alguém será capaz de queimar livros no século XXI. Outros ainda parecem concordar com este tipo de acções — uma utilizadora cujo comentário tem mais de mil e duzentos gostos afirma que “livrar-se de tudo o que não é bom para a sua vida” é o caminho para “ela mudar”.

A Polónia, berço de João Paulo II, é uma das nações mais católicas da Europa e onde a Igreja é mais influente e amplamente respeitada, nomeadamente pelo seu papel na resistência ao antigo regime comunista.