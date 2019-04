Mourão avança com obras de estabilização da torre do castelo atingida por raio

A Câmara de Mourão, no distrito de Évora, prevê avançar este mês com obras de estabilização da torre do castelo da vila, que ficou danificada após ser atingida por um raio provocado por uma trovoada.

“Quero crer e vamos fazer todos os possíveis” para que os trabalhos se iniciem “ainda durante este mês de Abril”, afirmou nesta segunda-feira a presidente do município de Mourão, Maria Clara Safara, em declarações à agência Lusa.

A autarca indicou que a intervenção vai seguir as recomendações que constam no relatório da vistoria conjunta da Direcção Regional de Cultura do Alentejo, município e da Protecção Civil, realizada na semana passada.

“A torre vai ser coberta para impedir que as águas pluviais se possam acumular na cobertura e contribuir para uma estabilização das abóbadas, mas também vai ser feito o escoramento e estabilização, sobretudo, na zona de acesso à torre”, revelou.

Construído no reinado de D. Afonso IV (1291-1357) e classificado como Imóvel de Interesse Público, o Castelo de Mourão tem o acesso interditado, desde o dia 24 de Março, depois de uma das torres ter ficado danificada por um raio provocado por uma trovoada.

Maria Clara Safara adiantou à Lusa que a câmara municipal já contactou com “uma empresa especializada” para a realização dos trabalhos, referindo que técnicos da empresa vão realizar, na terça-feira, “uma avaliação” no terreno.

Segundo a presidente do município, toda a área envolvente da torre e o acesso ao interior do castelo estão interditados, por questões de segurança, sendo que a entrada no monumento só se faz em casos excepcionais e através da igreja.

“Depois de concluídos os trabalhos que estão previstos, teremos que avaliar novamente se há condições para levantar esta interdição”, assinalou, frisando que “o mais importante é a segurança das pessoas”.

A autarca notou que esta obra tem como objectivo reparar “a zona danificada pelo raio e outras situações de maior urgência”, mas que o município está também “a preparar um projecto de reabilitação” do castelo, o qual deverá ser candidatado a fundos comunitários.