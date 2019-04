TAP estreou voos para Telavive, Dublin e Basileia

Este domingo, a TAP aterrou em Israel, marcando a estreia da rota Lisboa - Telavive. Um voo de cerca de cinco horas que passa agora a ser diário.

A nova rota, adianta a companhia aérea em comunicado, além de facilitar as ligações entre Portugal e Israel, tem outro objectivo: a TAP “passa a oferecer o seu hub de Lisboa como plataforma privilegiada de ligação para os voos entre Estados Unidos, Brasil e Israel” e os planos passam por disponibilizar uma proposta “competitiva” para estes mercados. No site da TAP, anuncia-se uma promoção com voos Lisboa-Telavive desde 136 euros por percurso.

Mas domingo foi dia de mais duas estreias, desta feita europeias. Dublin (Irlanda) e Basileia (Suíça, mas que pela proximidade com a fronteira permite fácil acesso a França e Alemanha) passam a ter duas ligações por dia. A cidade suíça é a que tem o voo mais económico: é promovida desde 39 euros por percurso, enquanto a capital irlandesa tem preços desde 44 euros.

São as primeiras novidades da Primavera na TAP e há mais confirmadas, todas para mais perto do início do Verão e com os Estados Unidos em destaque, com três ligações directas a grandes destinos a partir de Junho: Chicago (começa no dia 1 deste mês, preços desde 293 euros por voo), São Francisco (dia 10, desde 377 euros) e Washington D.C. (dia 16, desde 298 euros).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ainda em Junho, no dia 15, começa a voar para Tenerife (Canárias, Espanha) e Nápoles (Itália) – no site da TAP, são anunciados com praticamente o mesmo preço: desde 61 euros por voo para o Tenerife, desde 60 para Nápoles. Já em Julho, outra estreia, mas africana: iniciam-se os voos para a Guiné-Conacri (já está à venda no site da empresa, surgindo nas pesquisas idas-e-voltas por cerca de 790 euros).

Pelo Porto, a empresa já tinha confirmado mais novidades, incluindo voos para Lyon, Bruxelas e Munique ou o aumento de ligações aéreas a Nova Iorque, de duas para seis semanais. Nas novas rotas europeias, os melhores preços promocionais são para Lyon (França) desde 34 euros por trajecto e para Bruxelas (Bélgica) desde 31 euros; para Munique (Alemanha), os preços começam em 67 euros por voo. Já Nova Iorque, tem preços com partida do Porto desde 213 euros (ida).