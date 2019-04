Portal das Finanças com falhas devido a elevado número de acessos

Há contribuintes que tentam entregar a declaração de IRS mas que não estão a conseguir aceder à área privada. Uma das mensagens que vêem é “este site está inacessível”.

O PÚBLICO confirmou as falhas, testando o acesso em diferentes computadores e equipamentos móveis, bem como com diferentes redes de Internet e em nenhuma tentativa conseguiu ir para lá da primeira página do Portal das Finanças. O PÚBLICO já contactou o Ministério das Finanças, que abriu nesta segunda-feira a época de entrega das declarações de impostos para cinco milhões de agregados familiares, e a explicação está no “elevado número de acessos” por parte dos contribuintes. O mesmo problema tinha ocorrido em 2018, no arranque para a entregua das declarações referentes aos rendimentos auferidos em 2017.

Fonte oficial do ministério adiantou que logo após as 0h desta segunda-feira se registaram 6000 acessos ao portal por minuto. E que hoje ao início da manhã 100 mil contribuintes já tinham entregado a respectiva declaração.

A Autoridade Tributária não tem, de momento, previsões sobre quando é que o sistema ficará regularizado, mas espera que estas “falhas momentâneas” sejam ultrapassadas em breve, acrescentou a mesma fonte.

Em declarações citadas pela TSF, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, diz que “todos os anos, o formulário do IRS tem alterações e essas alterações entram em velocidade de cruzeiro já em ambiente real. Por isso, é normal que o sistema esteja a funcionar melhor e na sua plenitude a partir da segunda ou da terceira semana, e é a partir dessa altura, apesar de termos mais acessos, que o sistema está a responder mais rápido e os reembolsos são mais rápidos o que faz com que o prazo médio desça”, explica o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

Por essa razão, "as pessoas que entregarem na segunda semana terão o reembolso ao mesmo tempo das pessoas que entregarem na primeira semana”.

No Twitter encontram-se mensagens de diversos contribuintes a queixarem-se do mesmo problema. “Somos tão poucos, descontamos tanto, e na hora de entregar o IRS o portal das finanças dá erro. Será da quantidade de dinheiro que tenho de reaver”, escreveu um utilizador que se chama Ruben Marques?

O PÚBLICO ligou nesta manhã para o número de telefone de apoio que a Autoridade Tributária indica no site (217 206 707). Através desse número, tentou perceber se haveria uma descrição do cenário e de uma explicação, mas o funcionário que atendeu do outro lado da linha indicou que não havia problemas.

Não é isso que diz outra contribuinte no Twitter: “Se querem que as pessoas façam o IRS atempadamente, seria óptimo se o site conseguisse aguentar o tráfego, nem se consegue iniciar sessão... Tendo em conta que já se passou anteriormente, isto é rídiculo”, escreveu uma utilizadora desta rede social que dá pelo nome Cat. e que diz ser de Lisboa.

Há contribuintes que, para comprovarem a falha no acesso, publicaram imagens da mensagem que vêem quando tentam entrar na área privada. “Querem submeter o IRS? Ora... Espera que o site está em baixo! Pfff”, escreveu a utilizadora Titinha SCaeiro, que juntou à mensagem uma imagem em que mostra a janela do Chrome com a mensagem “Não é possível aceder a este site”.

O período de entrega de declarações começou nesta segunda-feira e prolonga-se até 30 de Junho, sendo o mesmo quer para trabalhadores por conta de outrem, a recibos verdes ou com outro tipo de rendimentos. Cerca de 3,2 milhões de agregados deverão beneficiar do IRS Automático. Consulte o Guia para o IRS digital e saiba como conseguir o bónus fiscal.