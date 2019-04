Dívida pública subiu 1200 milhões em Fevereiro

A dívida pública, na óptica de Maastricht (que conta para Bruxelas), aumentou 1200 milhões de euros entre Janeiro e Fevereiro, situando-se nos 249,3 mil milhões de euros, divulgou o Banco de Portugal (BdP) nesta segunda-feira. Este conceito de dívida é medido pelo valor nominal, ou seja, o valor que a administração pública deverá amortizar no termo do contrato, não incluindo, entre outros instrumentos financeiros, as acções e outras participações, os derivados financeiros, nem outros débitos/créditos, muito em particular as dívidas comerciais.

Para este aumento “contribuiu essencialmente o acréscimo dos títulos de dívida”, diz o banco central. Os activos em depósitos das administrações públicas aumentaram mil milhões de euros, pelo que a dívida pública líquida de depósitos registou um acréscimo de 200 milhões de euros em relação ao mês anterior, totalizando os 227,7 mil milhões de euros, acrescenta.

Em Janeiro, em termos absolutos, a dívida pública tinha aumentado para 248,0 mil milhões de euros, dos 244,9 mil milhões registados em Dezembro de 2018, após o pagamento da dívida de Portugal ao Fundo Monetário Internacional (FMI).

Após ter atingido valores recorde em Outubro e Novembro, em Dezembro a dívida pública contraiu-se, mas no conjunto do ano 2018 aumentou 2100 milhões de euros face a 2017.