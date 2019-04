Compra de carros ligeiros caiu 5,9% no primeiro trimestre

Em Março de 2019 foram comprados 24.900 ligeiros de passageiros em Portugal, uma descida de 10,7% face ao mesmo mês de 2018. O primeiro trimestre do ano fecha assim com sinal negativo: a variação homóloga entre o primeiro trimestre de 2018 e o de 2019 indica que foram vendidos menos 3700 carros no presente ano, uma descida de 5,9%.

A indústria já esperava um ano de estagnação ou queda em Portugal, no que toca ao comércio automóvel, e até agora as previsões confirmam-se. Desde Janeiro, foram comprados 68.171 veículos ligeiros, contra 71.817 em 2018.

Para todo o mercado, a queda é ligeiramente menor (-4,7%), amenizada pelo crescimento de 0,9% na venda de comerciais ligeiros e num aumento de 15,3% na venda de pesados – com destaque para a venda de pesados de passageiros, que cresceu 60,6% desde Janeiro, comparado com 2018. Incluindo nas contas todos os segmentos de mercado, de Janeiro a Março foram vendidos 69.623 veículos em 2019, menos cerca de 4600 do que os 73.076 do período homólogo de 2018.

Os números são da Associação Automóvel de Portugal, que só deverá divulgar os dados detalhados por tipo de combustível a 8 de Abril, segundo disse o secretário-geral da ACAP ao PÚBLICO. Nos primeiros dois meses de 2019, 50% dos 40.081 ligeiros comprados em Portugal têm motor diesel, 41,9% têm motor a gasolina, 3% são eléctricos, 1,5% são plug-in eléctricos e 2,6% são híbridos eléctricos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Por marcas e modelos, a Renault continua líder, apesar de uma queda nas vendas de 9-1% desde Janeiro, com Peugeot e Citroën em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Uma curiosidade para o mercado nacional residia no desempenho de vendas da Tesla, que agora conta com o Model 3 em todo o mercado europeu. E os números mostram que isso pode fazer toda a diferença. Em Março de 2018, a empresa de Elon Musk tinha vendido zero carros em Portugal, mas um ano depois, vendeu em Março 355 unidades. A Tesla fecha o trimestre com 479 carros vendidos, tendo suplantado a Honda no ranking, mas ainda longe dos 2758 carros vendidos pela Nissan, que tem liderado o segmento dos eléctricos graças ao Nissan Leaf.