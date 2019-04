Taarabt: quilos e noitadas a mais, esforço e futebol a menos

O Benfica quer provar que há vida depois da morte. Pelo menos, a nível futebolístico. Adel Taarabt “morreu” para o futebol – o próprio chegou a assumi-lo –, mas Bruno Lage acredita no ressuscitar de um talento desacompanhado do empenho. Taarabt é o único jogador mundial que, em poucos meses, conseguiu passar de jogador insuficiente, para um modesto Queens Park Rangers, a craque que “sentou” Kaká e Robinho, no “gigante” AC Milan. E isso, por si só, já é uma boa história.

Numa carreira de altos e baixos, Taarabt tem feito valer, sobretudo, os “baixos”. Ricardo Rocha, ex-central que jogou com o marroquino no Tottenham, assistiu, na primeira fila, à estreia promissora do médio. No primeiro jogo pelos londrinos, em 2006, com o português sentado no banco, Taarabt entrou aos 87 minutos. A equipa perdia por 3-2, frente ao West Ham, mas, poucos minutos depois, estava a celebrar a vitória por 4-3.

Mas Ricardo Rocha também assistiu ao resto. Ao excesso de peso, à indisciplina e à vida nocturna, que pouco dignificaram o talento do pé direito de Taarabt. Ao PÚBLICO, o ex-jogador assume que essa fase prejudicou o médio, recorda os tempos da tentadora noite londrina e diz que poderia ter sido ainda pior. “Em Londres, não era fácil, mas o irmão, mesmo assim, ajudava-o bastante [a sair menos]”.

Além das noitadas, Adel Taarabt chegou a ser acusado de falta de profissionalismo e empenho nos treinos, sobretudo por Harry Redknapp, técnico que o definiu como “o jogador menos profissional” que tinha treinado. Ricardo Rocha assume que este rótulo é verdadeiro, mas tem uma explicação: “O Redknapp dizia isso porque o Adel nunca era opção. Ele punha-o a jogar nas reservas e o Adel não tinha interesse em jogar na equipa secundária”.

Culpou Rui Vitória

Taarabt chegou ao Benfica em 2015, depois de uma passagem de sucesso pelo AC Milan (emprestado pelo QPR) e de o clube inglês não querer continuar com o peso salarial do marroquino.

Ricardo Rocha crê que o Benfica contratou “um talento incrível”. “Tem uma qualidade técnica inacreditável e é muito forte no um contra um. É um jogador fabuloso”, define o ex-central, tal como Miguel Santos, actual guarda-redes do Astra Giurgiu, da Roménia, que se cruzou com Taarabt na equipa B do Benfica. “Tem uma capacidade técnica ao nível de poucos que já vi até hoje. Uma capacidade de resolver problemas sob pressão e de encontrar passes que poucos mais são capazes de vislumbrar”, elogia, em declarações ao PÚBLICO.

Apesar de ter nascido no norte de Marrocos, Taarabt foi internacional sub-17 e sub-19 por França, equipa na qual o talento lhe valeu comparações com Zidane. Apesar de ser “estrela” desde muito novo, os ex-colegas explicam-nos que Taarabt é uma pessoa humilde e que precisa de carinho. “Ele tem de sentir-se confiante e importante. Quando não sente essa confiança, cai muito”, argumenta Ricardo Rocha.

O problema, na Luz, não foi diferente dos que teve noutros países: falta de profissionalismo. Ricardo Rocha confidencia que Taarabt lhe assumiu que chegou a Portugal com excesso de peso, embora o jogador garanta que sempre treinou bem. “Treino, treino e ele [Rui Vitória] não me dá uma única oportunidade, nem nos jogos amigáveis. Claro que eu não fui um jogador escolhido por ele. O presidente perguntou aos meus companheiros se eu treinava bem e eles disseram-lhe que sim e que não entendiam por que motivo eu não estava a trabalhar com o grupo”, chegou a dizer o médio, à imprensa francesa.

Em Portugal, Taarabt não somava um único minuto pelo Benfica em jogos oficiais, até jogar no último sábado, frente ao Tondela. Somava, sim, sete jogos pela equipa B. E era só. O único golo em solo português foi no Restelo, num particular entre… Angola e Marrocos. Pecúlio bem longe daquilo que esperava o Benfica quando aceitou pagar cerca de três milhões de euros para ter Taarabt, mais os cerca de 2,3 milhões de euros que lhe paga anualmente.

O ano na equipa B do Benfica, em 2015/16, foi penoso e Miguel Santos recorda a postura de Taarabt: “Por muito que por vezes [a postura] não fosse a melhor, só nós, jogadores, conseguimos entender quando chegamos a um clube com promessas disto e daquilo e depois as coisas não acontecem assim”.

Para Taarabt, esse ano foi passado, quase na totalidade, a par de Bilal Ould-Chikh, outro jovem talento, já libertado pelo Benfica, que também ficou a dever algo ao empenho. Miguel Santos recorda-nos um episódio com os dois. “Tenho uma história engraçada que envolve o Adel e o Bilal. Certo dia, depois do treino, eu precisava de boleia para voltar para Lisboa e o Bilal disse que me levava. Ele tinha um Mercedes C63 AMG, mas, do nada, aparece o Adel a dizer que também me podia levar no seu Ferrari F12. Durante um bocado eles ficaram a “discutir” para ver quem me levava do Seixal até Lisboa. Acabei por ir com o Adel, mas com qualquer um ficava bem”, contou, entre risos.

Uma conversa bastou para o enviar de volta

A vida de um futebolista de topo é, para muitos, uma quimera. O problema é quando se perde o amor pelo jogo. E Taarabt perdeu. “Perdi a motivação e o amor ao futebol. Eu era um apaixonado. Via os jogos de todos os campeonatos. Mas perdi completamente o amor ao futebol”, explicou, em 2017, em entrevista ao “Morocco World News”.

Em 2016, o Benfica quis reabilitar Tarrabt. Planeou emprestá-lo ao Munique 1860, da Alemanha, e o marroquino, com tudo acertado, viajou para o sul germânico. O problema é que, depois de conhecerem Taarabt pessoalmente, os dirigentes do Munique 1860 já não quiseram avançar com o negócio. Este episódio, um dos mais bizarros da carreira de Taarabt, ilustra a forma como o marroquino nunca soube seduzir, fora do campo, da forma que chegou a seduzir dentro dele.

Esfumou-se a Bundesliga, veio a Série A. O empréstimo ao Génova reabilitou Taarabt e o marroquino mudou: “Comecei a comer e beber bem. E já não saio à noite como dantes”.

Por extensão, veio o bom futebol. O jogador chegou a ser o driblador mais eficaz das principais ligas europeias. Segundo o site Who Scored, Taarabt, então no Génova, bateu nomes como Messi ou Neymar na percentagem de dribles bem-sucedidos. Chegou a ter mais de 93% de sucesso nos dribles, contra 71% de Messi e 70% de Neymar, por exemplo.

A última oportunidade?

Após o regresso ao Benfica, no Verão, Adel Taarabt estará a ter a última oportunidade de convencer o clube e os adeptos “encarnados”. Uma oportunidade de provar que é, dentro de campo, um Ferrari parecido com aquele que conduz. Até aqui, na Luz, tem sido apenas uma “bicicleta”. Sem pedais.