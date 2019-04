Sérgio Conceição: “Não podemos relaxar à sombra da vantagem”

O FC Porto parte em vantagem, depois da vitória por 3-0 a 26 de Fevereiro na 1.ª mão da meia-final da Taça de Portugal, mas Sérgio Conceição não quer uma equipa portista “relaxada” nesta terça-feira, em Braga. O técnico dos “dragões” lembra que vai “defrontar uma equipa forte e que o jogo está 0-0”.

Na antevisão do quarto duelo da temporada entre Sp. Braga e FC Porto, Sérgio Conceição disse que terá que “pensar quais são os jogadores que dão mais condições” para vencer pela quarta vez os bracarenses e, por isso, irá analisar “o estado físico dos jogadores” e “perceber o adversário” que terá “pela frente em termos estratégicos”.

Com um plantel que “animicamente está bem”, o técnico lembrou que o FC Porto está “a meio de uma eliminatória” e não pode “relaxar à sombra da vantagem”. “Vamos defrontar uma equipa forte e que o jogo está 0-0. E a melhor forma de encararmos este jogo e prepararmos o jogo com o pouco tempo que tivemos com o intuito de o ganhar”.

Analisando a partida do passado sábado entre as duas equipas, Sérgio Conceição disse esperar “um Sp. Braga mais audaz e subido no campo, porque tem de ir à procura do golo e ter esperança em estar na final”. “É um jogo de mata-mata, não mudará muito em relação ao que se tem feito”, acrescentou.