João Sousa cai duas posições no ranking mundial

O tenista português João Sousa caiu para o 43.º lugar na classificação mundial ATP, num “ranking” liderado pelo sérvio Novak Djokovic e no qual Roger Federer recuperou o quarto lugar.

Na actualização desta segunda-feira, João Sousa, que foi eliminado na terceira ronda de Miami, desceu duas posições na hierarquia, enquanto Pedro Sousa subiu do 105.º para o 103.º posto.

Já Federer conquistou no último domingo o 101.º torneio da sua carreira, ao vencer na final de Miami o norte-americano John Isner, e recuperou a quarta posição na classificação mundial, que tinha perdido há duas semanas. A liderança continua a pertencer a Djokovic, seguido do espanhol Rafael Nadal e do alemão Alexander Zverev.

Em femininos, a liderança continua a pertencer à japonesa Naomi Osaka, mas a romena Simona Halep subiu ao segundo lugar e a checa Petra Kivtova desceu ao terceiro.