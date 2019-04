Gil Vicente vai mesmo ser integrado na próxima época, garante Pedro Proença

A subida do Gil Vicente à I Liga na época 2019-20 é uma certeza absoluta, assegura Pedro Proença, presidente da Liga. Após uma reunião do G15, esta segunda-feira, em Vila Nova de Gaia, o dirigente da entidade desportiva afirmou que os clubes que se fizeram representar na reunião foram devidamente esclarecidos. Proença aproveitou também para tranquilizar os clubes que lutam pela permanência no primeiro escalão, abrindo a porta a uma possível compensação aos três emblemas que não conseguirem assegurar a permanência. No final da presente temporada descerá mais um clube do que o habitual, como forma de “acomodar” os minhotos sem alterar as dinâmicas competitivas.

“O presidente da Liga foi convidado para estar com um conjunto de associados, como é normal nas suas relações e no desempenho da sua função. Foram diversos os assuntos discutidos, a clarificação objectiva de que o Gil Vicente para o ano estará na I Liga, que era um facto adquirido. Havia algumas questões que era preciso interpretar, nomeadamente em termos de regulamento. Os clubes têm um sentido de responsabilidade muitíssimo elevado e, portanto, direi que a grande conclusão foi perceber que eventualmente terão de descer mais clubes do que o normal. O tema foi discutido e, eventualmente, haverá uma compensação”, explicou Pedro Proença.

Foto Nandinho, treinador dos gilistas Andre Rodrigues

Na passada semana foi revelado que o Gil Vicente, o Belenenses e a Liga tinham assinado um acordo sem o conhecimento da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Nesse documento constava que o emblema minhoto poderia ser integrado na I Liga sem a necessidade de estabelecer o valor da indeminização que a FPF irá pagar ao clube pelos anos que este ficou afastado do principal escalão. “Era uma forma de não ficarmos reféns da indeminização”, explicou na altura ao PÚBLICO Pedro Macieirinha, advogado do clube.

Pedro Proença deixou um elogio à FPF após a reunião do G15, elogiando a forma como a entidade desportiva colocou fim a um processo que se arrasta há mais de uma década: “O caso do Gil Vicente esteve em discussão. Não podemos deixar de dar uma palavra à Federação Portuguesa de Futebol, agradecer pela forma como tratou este processo. Nunca é fácil quando temos um processo com mais de 13 anos que não teve uma decisão definitiva. É um ponto final”, rematou o presidente da Liga.

Foto Gil Vicente disputa Série A do Campeonato de Portugal Andre Rodrigues

O Gil Vicente disputa actualmente a Série A do Campeonato de Portugal (3.ª divisão). Sabendo que estará, garantidamente, na I Liga a partir de 2019-20, ficou decidido que os minhotos não pontuariam. O “ano zero” dos barcelenses termina em Maio, numa época que serviu para o lançamento de novos jogadores que poderão ser aproveitados para o plantel da próxima temporada.