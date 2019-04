Abel Ferreira promete “lutar até ao fim” para afastar o FC Porto

Abel Ferreira admitiu nesta segunda-feira a vantagem clara do FC Porto nas meias-finais da Taça de Portugal, mas prometeu um Sp. Braga “a lutar até ao último segundo” para seguir para na competição. No primeiro jogo, realizado a 26 de Fevereiro no Estádio do Dragão, os bracarenses perderam com os portistas por 3-0, resultado difícil de virar, mas o treinador acredita que é possível, pedindo para isso “um jogo épico” à sua equipa.

“É preciso sentir orgulho em relação ao que fizemos até aqui nesta competição, estamos na meia-final com o FC Porto, neste momento a probabilidade é claramente do adversário, mas no futebol já vimos de tudo e vamos lutar até ao fim, até ao último segundo por esta eliminatória, com sabedoria e estratégia”, afirmou.

O jogo de terça-feira surge três dias depois da derrota caseira para o campeonato com o mesmo FC Porto (3-2).

“Fizemos um jogo altamente competente, ficou bem vincada a nossa qualidade e a nossa estratégia, como armadilhámos o nosso adversário, a única forma como nos fez golos foi de bola parada. Esperamos um jogo épico, podem contar com uma equipa competitiva e competente”, disse.

O técnico dos minhotos deixou elogios ao FC Porto, que considerou ter uma equipa e um treinador muito experientes. “Mas vamos continuar a ser fiéis à nossa identidade, o meu discurso não muda, o futebol ensinou-me muito: a respeitar o adversário, a saber ganhar, a reconhecer quando o adversário é melhor e a seguir em frente em todos os momentos”, disse.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Deixando “a intenção de jogar bem, porque assim está-se mais próximo de ganhar e jogar para vencer”, Abel Ferreira considerou que as duas equipas têm “identidades muito fortes”.

“O Sérgio [Conceição] queixou-se que teve pouco tempo para preparar o jogo do campeonato, porque não tinha os internacionais, mas FC Porto tem muitos recursos e qualquer equipa que apresente será muito forte”, disse.

Sp. Braga e FC Porto defrontam-se na terça-feira, às 20h15, no Estádio Municipal de Braga, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.