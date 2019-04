As férias acabaram: já há teaser da terceira parte de La Casa de Papel

“Em Julho acabam as férias deles”, anuncia o teaser da terceira parte – ou seja, temporada – de La Casa de Papel. O fenómeno espanhol, uma criação de Álex Pina sobre um assalto à Casa da Moeda que começou na televisão Antena 3 e se tornou um sucesso global por causa do Netflix, regressa a 19 de Julho, na primeira leva de episódios em que se torna uma produção própria do serviço de streaming. No vídeo de 31 segundos divulgado no YouTube, imagens de férias paradisíacas dão lugar a forças policiais em modo de guerra.

