Zeca Mendonça condecorado com Ordem do Infante

O Presidente da República condecorou este sábado, a título póstumo, o histórico ex-assessor Zeca Mendonça com a Ordem do Infante, e entregou a condecoração à família, confirmou à Lusa fonte da Presidência.

Foi o próprio Marcelo Rebelo de Sousa a fazer a entrega da condecoração à família de José Luís Mendonça Nunes, conhecido por “Zeca Mendonça”, reunida no velório, que decorreu na Basílica Estrela, em Lisboa.

Ao fim da tarde, na Azambuja, Lisboa, o Presidente lembrou o histórico assessor do PSD como um homem “humilde, discreto, trabalhador” e apaixonado, considerando que foi a “pessoa mais influente do partido em todas as lideranças”.

“Ele tinha, durante 45 anos, 44 anos, trabalhado na realização de um partido – eu costumava mesmo ironizar dizendo que ele era o verdadeiro líder do partido, que os líderes passavam e o Zeca ficava”, referiu, acrescendo que “ele conhecia como ninguém o partido e a sua história”.

Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que o assessor, que faleceu na quinta-feira à noite, “viveu apaixonadamente, sempre com uma grande compreensão em relação a todos, mas viveu apaixonadamente uma vida que começou em segurança e acabou na pessoa mais influente do partido em todas as lideranças e, depois, influente em Belém, junto do Presidente da República”.

José Luís Mendonça Nunes, que era assessor da Presidência da República,​ morreu na quinta-feira aos 70 anos.

Zeca Mendonça nasceu em Lisboa, na freguesia de Santos-o-Velho, em 23 de Março de 1949.

Tornou-se funcionário do PSD (então PPD) em 1974, tendo começado como segurança, e em 1977 passou para o gabinete de imprensa do partido, no qual trabalhou durante 40 anos.

Como assessor de imprensa, Zeca Mendonça trabalhou com 16 presidentes do PSD – ou 17, caso se conte com Leonardo Ribeiro de Almeida, que presidiu à Comissão Política quando Francisco Sá Carneiro liderava o partido e era primeiro-ministro – terminando funções no mandato de Pedro Passos Coelho.

No domingo, às 14h30, haverá missa de corpo presente, seguida de funeral para o Cemitério da Galiza, no Estoril.