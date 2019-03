Tempo de serviço dos professores

Tão importante como a contagem integral do tempo de serviço dos professores, para efeitos de progressão na carreira (9 anos, 4 meses e 2 dias), é o modo como como a mesma deve ser feita, para que se evitem injustiças e ultrapassagens de docentes mais qualificados por outros com menor qualificação. O decreto-lei n.º 36/2019, publicado em 15 de Março, que estabeleceu a recuperação de 2 anos, 9 meses e 18 dias do tempo de serviço, para efeitos de progressão, a partir de 1 de Janeiro de 2019, subverteu completamente as regras da mais elementar justiça, por contabilizar esse tempo apenas “… no momento da progressão ao escalão seguinte…”. Assim, por exemplo, docentes que a partir de 1 de Janeiro de 2019 transitem ao 9.º escalão da Tabela de Remunerações dos Professores, recuperam de imediato 2 anos, 9 meses e 18 dias, pelo que atingirão o 10.º escalão, em 2020. Outros, no 9.º escalão desde Janeiro de 2010, como eu, com a progressão congelada desde 2011, apenas progridem ao 10.º escalão em 2021. De facto, esse decreto determina que docentes do 8.º escalão que progridem ao 9.º em 2019, passem, em menos tempo, do 8.º ao 10.º Escalão do que outros, com a mesma avaliação, do 9.º ao 10º.

Para além de ser ilegítimo um docente com menos tempo de serviço ultrapassar outro com igual avaliação e maior graduação profissional, a determinação do decreto-lei, que impõe que “os 2 anos, 9 meses e 18 dias (de recuperação) serão contabilizados no momento da progressão ao escalão seguinte…”, inviabiliza os docentes do 9.º escalão de recuperarem um dia que seja para efeitos de progressão. Não é, por isso, correcta a afirmação do decreto que refere que “todos os docentes verão reconhecido esse tempo”…

Face às incongruências do citado decreto-lei, é imperativo e urgente que os docentes e os seus representantes (Os sindicatos e os deputados) reivindiquem os princípios da igualdade e da não discriminação e denunciem e impeçam os escândalos das ultrapassagens selvagens e da marginalização dos docentes do 9.º escalão. É fundamental que todos os professores recuperem o mesmo tempo e na mesma data!

Domingos da Costa Oliveira (Professor do Agrupamento de Escolas de Infante D. Pedro, Penela), Condeixa-a-Nova

Parlamento morto

O “Brexit” vai resolver-se sem decisão do Parlamento britânico, mas pela inércia (propriedade dos corpos manterem o seu estado de movimento na ausência de qualquer força aplicada). Se quiserem mais tempo para resolverem qualquer coisa, terão de fazer eleições europeias (outra inércia decorrente dos tratados). Nos próximos dois anos pode ser que consigam tomar uma decisão forçada pela inércia (que pode acolher, finalmente, a opinião dominante entre os ingleses e os escoceses, que é hoje favorável à União Europeia).

Maria Ribeiro, Lisboa