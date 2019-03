Investigação privada de Jeff Bezos conclui que Arábia Saudita roubou fotos íntimas do seu telemóvel

Um inquérito particular pedido por Jeff Bezos, CEO da Amazon e proprietário do Washington Post, concluiu que a Arábia Saudita acedeu ilicitamente ao seu telemóvel e extraiu dados pessoais, nomeadamente fotografias de teor íntimo que acabariam por chegar à posse do National Enquire, um tablóide norte-americano acusado de chantagear o homem mais rico do mundo.

Em Fevereiro, Bezos revelou, num texto publicado no site Medium, que tinha sido alvo de uma tentativa de extorsão e chantagem por parte da empresa que edita o jornal sensacionalista norte-americano. Em causa estariam fotografias íntimas suas que seriam publicadas caso o Washington Post não colocasse um ponto final a outra investigação que tinha como alvo o National Enquirer.

A empresa em causa, a American Media Inc, exigiu a Bezos que este afirmasse publicamente que a actividade jornalística do tablóide não era motivada ou influenciada por forças políticas. Caso contrário, as suas fotografias seriam publicadas.

Em Janeiro, o National Enquiry já tinha divulgado que Bezos mantinha uma relação extra-conjugal e expôs fotografias e mensagens a comprovar a acusação.

Gavin de Becker, o investigador contratado por Bezos para apurar os contornos da fuga de informação de pessoal, relaciona a acção da Arábia Saudita e o alegado conluio com o National Enquiry com a cobertura noticiosa do Washington Post sobre a morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi, seu colaborador, assassinado em 2018 no consulado saudita em Istambul, na Turquia.

“Os nossos investigadores e peritos concluíram, com grande confiança, que os sauditas acederam ao telemóvel de Bezos e conseguiram acesso a informação privada”, escreveu de Becker num extenso artigo para o site Daily Beast.

O investigador terá entretanto passado todos os dados sobre a operação saudita às autoridades federais norte-americanas.

Logo em Fevereiro, quando Bezos denunciou a tentativa de chantagem e sugeriu um possível envolvimento de Riade, o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita afirmou que o país “não tinha absolutamente nada a ver” com a investigação do National Enquiry sobre a vida privada do proprietário do Washington Post. Agora, e contactada pela Reuters, a embaixada saudita em Washington remete-se ao silêncio.