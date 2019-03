Jorge ajudou as vítimas dos fogos de 2017, Esposende ajuda-o agora

Jorge Filipe Novo perdeu a sua carpintaria na madrugada de terça-feira para quarta-feira após o incêndio que afectou Esposende. Querido na comunidade, é o destinatário de um conjunto de iniciativas que visam ajudá-lo a reconstruir a empresa criada pelo pai, onde trabalhava há cerca de 30 anos. O carpinteiro recebe esta onda da solidariedade depois de ter estado no centro de Portugal, a ajudar as vítimas dos incêndios de Outubro de 2017, com um grupo de cidadãos do seu concelho.

“Estou quase a fazer 41 anos e nunca fiz outra coisa. Dói de um momento para o outro ficar sem nada, ainda por cima uma coisa passada pelo meu pai”. Jorge Filipe Novo contempla o que resta da carpintaria onde trabalhou cerca de 30 anos, mas simplesmente não conseguia atravessar o portão entreaberto para examinar os destroços. Estão amontoados sobre um chão que não se vê: tábuas negras como carvão, telhas despedaçadas, ferro desgastado e tubagens destruídas. A estrutura do telhado e as paredes continuam de pé, mas com as marcas do incêndio cravadas.

Nas Marinhas, uma comunidade já encostada à cidade de Esposende onde até se respira a brisa marítima, o fogo aproveitou o vento que se fez sentir naquela noite de terça-feira e desceu pela encosta até encontrar na Carpintaria da Abelheira mais uma vítima. As chamas que reduziram o trabalho de Jorge Filipe a cinzas tinham-no motivado, há cerca de ano e meio, a levar um pouco de esperança às pessoas que sofriam com os incêndios, no centro de Portugal.

Na terça-feira, Jorge Filipe estava a trabalhar no Porto, mas regressou às Marinhas assim que a irmã lhe disse que o fogo estava a descer pela encosta em frente. Acabou por passar grande parte do dia na carpintaria, sempre em vigilância, até ir para casa às 20h30. Foi às 23h30 que soube, novamente pela irmã, que o cenário onde fazia móveis ou pisos flutuantes se estava a desfazer à mercê das chamas. Os bombeiros, que, durante o dia, tinham já combatido o incêndio no eucaliptal ali bem perto, também apagaram esse fogo, mas não impediram a destruição da oficina onde tinha 14 máquinas. “Entrei aqui às 5h, mais ou menos. Não havia nada a fazer”, lembra Jorge Filipe.

Uma das pessoas que o acompanharam nessa noite foi Ricardo Barbosa, seu amigo há cerca de 15 anos. Foi Ricardo, aliás, que convidou Jorge a participar na ajuda às vítimas dos incêndios de Outubro de 2017, através do grupo Esposende com Pedrógão no Coração, que surgiu meses antes, a propósito da tragédia de Pedrógão Grande, em Junho de 2017, e reuniu cerca de 100 cidadãos, através do Facebook. Numa rota que incluiu concelhos como Tábua, Oliveira do Hospital e Vouzela, ambos entregaram comida, materiais de construção, roupas, ração para os animais e electrodomésticos. “Havia gente que tinha tudo para viver desafogada e que ficou sem nada, a passar noites em tendas”, lembra Ricardo.

Foto Nelson Garrido

Na madrugada de terça para quarta-feira, viu o mesmo tipo de sofrimento estampado na cara do amigo. “Nessa noite, ele estava de rastos. Não falava e andava constantemente de lado para lado”, afirma. Com a carpintaria destruída, Ricardo incentivou Jorge Filipe a “arregaçar as mangas, tentar reconstruir a vida e voltar a fazer aquilo de que sempre gostou”.

Mas antes de uma nova carpintaria poder nascer é preciso remover o entulho daquela que soçobrou face às chamas. Uma das pessoas que está a contribuir para esse esforço é Mário Silva. O vizinho da carpintaria anda de um lado para o outro, entre a pilha de telhas e de tábuas podres, com os seus dois filhos, arrumando aquilo que lhe é possível. Com 55 anos, muitos deles acompanhados pelo ruído do corte da madeira, Mário diz que só está a fazer a sua obrigação, face ao tempo que passou com Jorge Filipe e com o pai dele, sobretudo. “Isto mexeu muito comigo. São pessoas humildes que merecem todo o esforço das pessoas da comunidade”.

A “lei do retorno” numa comunidade unida

Uma das soluções para este infortúnio pode estar precisamente no mesmo grupo com que Jorge Filipe colaborou, em Outubro de 2017. Construída no início dos anos 80, numa zona então sem qualquer urbanização, a carpintaria trabalhava sem seguro. E os prejuízos, estimou Jorge Filipe, ultrapassam, pelo menos, os 100 mil euros. Mal soube do caso, a principal dinamizadora do movimento Esposende com Pedrógão no Coração agiu: convenceu Jorge Filipe a abrir uma conta bancária para receber donativos e partilhou o número através da página do grupo no Facebook. “Temos um número criado na quinta-feira, com muito custo, porque ele não queria ficar na condição de pedinte”, explica Sílvia Cruz, ao PÚBLICO, num café de Esposende em que se pode ver afixado um papel com esse número bancário.

Sílvia justificou a sua acção com o trabalho que Jorge Filipe realizou no centro do país e também pelo carácter que lhe é reconhecido, o de uma pessoa “sempre disponível para ajudar a comunidade”, acrescenta Sílvia. “Se ele fosse mau, rude e anti-social, não lhe faziam isto. É a lei do retorno a funcionar”.

A publicação já tinha ultrapassado, no sábado, as 1500 partilhas. A iniciativa, considera a responsável do grupo, está a colher os frutos do impacto que gerou aquando da sua criação, em resposta à tragédia de Pedrógão Grande. Mas não só. Desde que o número da conta foi divulgado, já 800 pessoas aderiram à página do Facebook, muitas delas das Marinhas. Para Sílvia, o fenómeno é uma evidência do espírito gregário daquela que já foi a maior freguesia do concelho, antes de ser integrada na União de Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra, em 2013. “Noto que os marinhenses são muito unidos, quase como se fossem uma família gigante”, descreve.

Mas este esforço não se fica pelos donativos. Há também um concerto solidário agendado para a noite de 12 de Abril, uma sexta-feira. Sílvia Cruz já organizara um concerto de apoio às vítimas dos incêndios de 2017 e, agora, nem precisou de ligar aos cantores. “Praticamente não tivemos de organizar nada. Os cantores é que me abordaram”, revela. O evento vai decorrer no estádio do Futebol Clube de Marinhas, a instituição à qual Jorge Filipe está mais ligado na comunidade, já que foi lá guarda-redes, dos sete aos 19 anos, tem lá um filho nos escalões jovens e ainda um sobrinho, guarda-redes na equipa principal.

O director do clube, Mário Cardoso, também jogou futebol e tem sensivelmente a mesma idade de Jorge Filipe. Apesar de não conviver com ele diariamente, vê-o regularmente e considera-o uma “pessoa muito acessível”, que tem as “raízes dos seus pais, em termos de solidariedade”. Quando soube o que acontecera à carpintaria, o FC Marinhas decidiu logo que “não poderia virar as costas” a Jorge e já se organizou para o relvado não receber, naquele dia, qualquer actividade das suas equipas.

Foto Nelson Garrido

Depois de ter conseguido 6000 euros no anterior concerto, Sílvia Cruz espera que o apelo para se ajudar um membro da comunidade de Marinhas motive as pessoas a irem ao estádio. No recinto, cabem dez mil pessoas, incluindo o espaço do relvado, mas o objectivo de Sílvia é angariar 12.500 euros, com cada bilhete a custar cinco euros.

Antes, no dia 7, já está também previsto um almoço solidário. Quem o vai organizar são as Mulheres da Luta, um grupo de mais de 20 mulheres que se reuniu em 2011 para garantir apoios para as obras de requalificação da Capela da Senhora da Saúde, nas Marinhas. Um dos seus elementos, Ana Maria Areias, confessa ter perdido algum tempo a pensar numa forma de ajudar e espera angariar cerca de 1500 euros, com cerca de 200 pessoas.

Mesmo sem oficina, o trabalho continua

O apoio a Jorge Filipe não lhe chega apenas da sua comunidade, mas também das pessoas que contactam com ele no mundo do trabalho: o principal fornecedor deu-lhe um prazo longo para pagar os materiais que encomendar e um amigo de infância emprestou-lhe um armazém para continuar o trabalho, em conjunto com o funcionário, a partir de segunda-feira, na zona industrial do Neiva, em Viana do Castelo. “Acreditava que houvesse alguma solidariedade, mas não em tão grande escala”, assume.

Grato pelos donativos, pelas iniciativas e pelas chamadas a dar-lhe alguma força, o carpinteiro da Abelheira já começa a pensar no futuro. Pensa estar em Viana durante três ou quatro meses a trabalhar, mas quer iniciar o mais rapidamente possível a construção da nova oficina, exactamente no mesmo sítio. Jorge Filipe tenciona reforçar algumas das paredes que restaram com pilares e voltar àquela oficina, mal consiga uma nova cobertura e fornecimento eléctrico. “Se fosse por mim, começava a trabalhar aqui na quinta-feira. Quero vir o mais rapidamente possível”.