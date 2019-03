As fotografias de Mário Cruz são um mergulho nas águas escuras e entulhadas do rio Pasig, cujas margens são a casa de milhões de filipinos. As imagens de um rio morto coberto de plástico valeram-lhe mais um prémio do World Press Photo. Na próxima semana chegam uma exposição (Algés) e um livro. O P2 mostra fotografias deste ensaio em primeira mão.