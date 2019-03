Sporting conquista a Taça no desempate por penáltis

O Sporting conquistou neste domingo a Taça de Portugal de futsal, ao bater o Benfica no desempate por grandes penalidades (3-2, após 5-5 no prolongamento). No pavilhão de Gondomar, os “leões” elevaram para sete o número de troféus do seu palmarés na competição.

Entrou melhor o Benfica, adiantando-se no marcador por Marc Tolrá (2') e Robinho (9'), mas a resposta chegou dois minutos depois, com um golo de Dieguinho. Até ao intervalo, Fernandinho ainda reporia a vantagem das “águias” (16') antes de Cardinal (19') reduzir novamente e fixar o 3-2 com que se atingiu o fim do primeiro tempo.

Na segunda parte, os “encarnados” entraram a pressionar, mas foram os “leões” a marcar. Primeiro aos 23’, com Cavinato a desviar a bola com as costas na sequência de um pontapé de canto, depois aos 25’, com Merlim a acertar nas redes no mesmo lance em que atingiu também os dois postes da baliza do Benfica.

Seria o guarda-redes das “águias” a deixar tudo empatado uma vez mais, quando desferiu um remate de fora da área que ainda desviou antes de trair Guita na baliza do Sporting.

Com 4-4 no final do tempo regulamentar, o jogo prosseguiu para prolongamento. Aos 3’ do primeiro tempo, Fernandinho aproveitou um erro de Deo para colocar o Benfica na frente, e aos 2’ do segundo tempo foi Henmi quem desviou para a baliza “encarnada”, gerando um novo empate que persistiu até final.

O vencedor seria encontrado através do desempate por grande penalidades e, nesse capítulo, o Sporting foi mais forte, convertendo as três tentativas, enquanto Robinho falhou para o rival.