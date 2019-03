Sporting e Benfica voltam a discutir o título na final da Liga

Vai repetir-se a fórmula aplicada na época passada para se encontrar o novo campeão nacional de voleibol. Pelo segundo ano consecutivo, Sporting e Benfica vão encontrar-se na final do play-off da divisão de elite, depois de ambos os clubes terem superado os obstáculos nas meias-finais sem dificuldades de maior.

Entrou primeiro em acção o Sporting neste domingo, no terceiro encontro da eliminatória diante do Sp. Espinho. Depois de dois triunfos a abrirem a série, os campeões não vacilaram no Pavilhão João Rocha e, jogar perante o seu público, exibiram um voleibol de grande nível. Apesar da réplica do conjunto de Espinho, a formação treinada por Hugo Silva impôs-se de forma clara, por 3-0, com os parciais de 25-17, 25-22 e 25-21.

Com o veterano Miguel Maia a idealizar todo o jogo dos “leões”, e com Dennis e Bojic muito fortes na rede, o Sp. Espinho ainda deu répica nos segundo e terceiro parciais, mas não conseguiu evitar a eliminação à primeira tentativa (a eliminatória discutiu-se à melhor de cinco).

Graças a um percurso em tudo semelhante ao do rival nestas meias-finais, o Benfica também precisou apenas de três encontros para fechar as contas diante da Fonte do Bastardo. A um primeiro triunfo nos Açores, seguiram-se outros dois em Lisboa, o último do quais obtido neste domingo.

No pavilhão da Luz, os “encarnados” tiveram uma tarde bem mais tranquila do que a do dia anterior, triunfando pela margem máxima (3-0) e com parciais muitos desequilibrados (25-16, 25-12, 25-15). As “águias” voltaram, assim, a impor-se a um rival que já tinham derrotado, recentemente, na Taça de Portugal.