Nápoles reforça segundo lugar com goleada

Já sem qualquer perspectiva de conseguir apanhar a Juventus, resta ao Nápoles consolidar o estatuto de vice-líder e foi isso que fez neste domingo no Olímpico de Roma, derrotando a AS Roma por 1-4 em jogo da 29.ª jornada da Série A italiana.

Milik abriu o activo para os homens de Carlo Ancelotti, aos 2’, e Perotti ainda igualou, na conversão de um penálti, aos 45’, mas os napolitanos, com Mário Rui a titular, rapidamente se recolocaram na frente, aos 50’, por Mertens, e usaram o resto do jogo para tornar a recuperação da equipa de Ranieri ainda mais difícil, com golos de Verdi (54’) e Younes (81’).

Com este triunfo, o Nápoles passou a ter 63 pontos, menos 15 que a Juventus, mas mais dez que o Inter, que recebe neste domingo em San Siro a Lazio.