Miguel Oliveira soma primeiros pontos na Argentina

Miguel Oliveira garantiu este domingo os primeiros cinco pontos no Mundial de MotoGP ao concluir o Grande Prémio da Argentina, segunda prova do campeonato,​ no 11.º lugar. O espanhol Marc Márquez (Honda) dominou a prova com absoluta autoridade de início ao fim, sendo seguido por Valentino Rossi (Yamaha) e Andrea Dovizioso (Ducati).

O piloto português foi ainda o segundo mais bem classificado entre os pilotos da KTM, apenas superado por Pol Espargaró.

A organização chegou a atribuir o décimo lugar ao piloto de Almada, informação corrigida de imediato.

Miguel Oliveira fez uma prova a oscilar entre a 15.ª e a 13.ª posição, mas no final saltou para o 11.º posto.