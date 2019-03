Marítimo vence derby madeirense

O Marítimo venceu este domingo, por 3-2, o rival Nacional, aproveitando o derby madeirense da 27.ª jornada da I Liga para respirar um pouco melhor na luta pela permanência, ao garantir o 11.º lugar da geral, com 30 pontos, a cinco dos lugares de despromoção.

Para o Nacional, a derrota no Funchal mantém a equipa de Costinha a um ponto acima dos lugares de descida, no 14.º posto, que pode ainda perder para o V. Setúbal, que amanhã encerra a jornada em Santa Maria da Feira, frente ao último do campeonato.

Edgar Costa (5') deu vantagem aos locais de livre directo, mas João Camacho, de penálti, igualou apenas seis minutos volvidos. O Marítimo voltou ao comando com um golo de Tagueu (16'), também de penálti, tendo ampliado a vantagem por Getterson (35').

O Nacional, que ameaçou com um remate ao poste a meia-hora do final, ainda reduziu por Róchez (87'), com novo penálti, mas já não conseguiu chegar ao empate.