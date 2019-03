Lucas Bjerregaard, o domador de Tiger

O WGC-Dell Technologies Match Play chega hoje ao último dia com apenas um jogador do top-10 mundial nas meias-finais desta manhã: Francesco Molinari (7.º), agora o grande favorito à vitória no Austin Country Club, Texas. O italiano defronta o norte-americano Matt Kuchar (24.º) e no outro encontro medem forças o americano Kevin Kisner (50.º) e o dinamarquês Lucas Bjerregaard (52.º), campeão do Portugal Masters de 2017, “carrasco” de Tiger Woods (13.º) ontem à tarde nos quartos-de-final. Os vencedores defrontam-se na tarde destaedomingo na final, ao mesmo tempo que os derrotados decidem entre eles o terceiro lugar.

Para Tiger Woods, vencedor em 2004, 2008 e 2013, a derrota frente ao escandinavo no último buraco regulamentar, por 1 down, foi um balde de água fria, porque o californiano de 43 anos esteve quase todo o dia de sábado na mó de cima. De manhã, nos oitavos-de-final, derrotou Rory McIlroy (4.º) por 2/1 e de tarde, nos “quartos”, esteve quase sempre em vantagem, mesmo que mínima, no match com Bjerregaard, até que perdeu o 16 e o 18 (onde falhou um putt de cerca de metro e meio para forçar o play-off) para ficar pelo caminho. Sempre debaixo de muito vento.

Bjerregaard, que como a maioria dos outros golfistas juniores da sua geração cresceu a idolatrar Woods, reconhece que este foi um dos momentos altos da sua carreira. “Sim, sonhei com isso. Nunca pensei que fosse tornar-se realidade. Mas, definitivamente, já me vi no putting green, com 10 anos de idade, metendo um putt para vencê-lo num major ou algo parecido. Não vou mentir.”

O dinamarquês de 27 anos não conhecia sequer Tiger Woods antes desta partida. “Dirigi-me a ele no aquecimento e apresentei-me no driving range”, conta. “Ele foi muito simpático o dia todo. Obviamente, em match play não falamos muito um com o outro, porque queremos bater o outro tipo. Mas sim, ele foi simpático.”

“Ele jogou bem em condições difíceis, não estava fácil lá fora. E jogou os últimos três buracos de forma muito sólida”, disse Woods, que admitiu que esta derrota iria doer-lhe por algum tempo.

Francesco Molinari tem sido o jogador mais impressionante do torneio até ao momento. Ganhou todos os matches até ao momento e ontem fê-lo de forma categórica, “despachando” o inglês Paul Casey por 5/4 e depois o americano Kevin Na por 6/5. E, se contarmos as cinco vitórias em outras tantas partidas na Ryder Cup de Setembro de 2018, leva já 10 jogos de match play sempre a ganhar.

Matt Kuchar bateu o inglês Tyrrel Hatton por 5/4 e o espanhol Sergio Garcia (27.º) por 2 up e quanto a Kisner derrotou o chinês Hao Tong Li (38.º) por 6/5 e o sul-africano Louis Oosthuizen (20.º) por 2/1.

