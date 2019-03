Lewis Hamilton vence Grande Prémio do Bahrein

A primeira vitória da temporada para Lewis Hamilton, a segunda (em duas corridas) para a Mercedes: num Grande Prémio do Bahrein recheado de emoção, o piloto britânico aproveitou a infelicidade alheia para celebrar o 74.º triunfo da carreira.

O jovem Charles Leclerc (Ferrari) partiu da pole position e liderou a corrida durante um largo período, mas teve um contratempo monumental a 11 voltas do fim. O motor começou a dar-lhe problemas, perdeu potência, e o piloto monegasco tornou-se presa fácil para os perseguidores.

Hamilton ultrapassou Leclerc com facilidade a nove voltas do fim, e o seu companheiro de equipa Bottas (que nessa altura estava a 24 segundos de Leclerc) também o fez a três voltas da bandeira xadrez.

Verstappen, que vinha em quarto lugar a menos de sete segundos de Leclerc, tinha um lugar no pódio à vista. Mas a infelicidade da Renault foi a sorte do jovem piloto da Ferrari: Ricciardo e Hulkenberg tiveram problemas a duas voltas do fim, ficaram imobilizados e obrigaram à entrada do safety car em pista. A corrida estava neutralizada e assim se manteria até ao fim, garantindo a Leclerc o primeiro pódio da carreira.

A liderança no Mundial de pilotos continua a pertencer a Bottas, que soma 44 pontos – mais um do que Hamilton. Verstappen é terceiro, com 27, enquanto Leclerc soma 26.