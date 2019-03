Desp. Aves vence em Vila do Conde

O Desp. Aves voltou este domingo às vitórias, rectificando a última derrota na I Liga com um triunfo, por 0-2, no terreno do Rio Ave, em jogo relativo à 27.ª jornada.

Os vila-condenses foram surpreendidos pela eficácia dos avenses, desperdiçando uma boa oportunidade para ganharem uma posição na classificação depois da vitória na Choupana, permitindo que o conjunto de Augusto Inácio saltasse para uma zona um pouco menos problemática, com quatro pontos de vantagem sobre o Tondela, antepenúltimo e primeiro da zona de despromoção.

Rodrigo Soares (37') converteu uma grande penalidade a punir falta do guarda-redes Léo Jardim, levando os visitantes em vantagem para o intervalo. O Rio Ave tentou corrigir o erro, mas nunca encontrou soluções para bater Beunardeau.

Com o jogo a caminhar para o fim, Rúben Semedo surgiu na área avense para finalizar um lance de bola parada, mas no choque com Carlos Ponck foi obrigado a abandonar o relvado para receber tratamento. O Desp. Aves aproveitou a momentânea superioridade numérica para explorar a vantagem e a abordagem deficiente de Messias, com Mama Baldé a sentenciar o encontro (83') e a garantir três valiosos pontos.