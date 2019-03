Chelsea não perde terreno na luta pela Champions

O Chelsea sofreu até ao fim neste domingo para não perder terreno na luta por um lugar que dê acesso à Liga dos Campeões. De visita ao País de Gales, os “blues” londrinos conseguiram derrotar por 1-2 o Cardiff City, uma vitória de reviravolta que só aconteceu nos minutos finais e lançada por um golo ilegal.

Este triunfo deixou a equipa de Maurizio Sarri no sexto lugar, com 60 pontos, a par do Arsenal (que joga nesta segunda-feira com o Newcastle), e a um ponto de distância do Manchester United, vitorioso frente ao Watford. Ao Cardiff, qualquer ponto daria muito jeito na luta pela manutenção, mas acabou por não conquistar nenhum e manteve-se em 18.º, a cinco pontos do Burnley.

O jogo estava a correr de feição aos galeses, depois de um grande golo de Victor Camarasa aos 46’, num potente remate de primeira no coração da área do Chelsea. A formação orientada por Neil Warnock foi conseguindo segurar a vantagem sem grande resposta dos londrinos, mas ficou com muitas razões de queixa no lance que deu o empate aos 84’, já que Azpillicueta estava em clara posição de fora-de-jogo quando cabeceou para a baliza à guarda de Etheridge.

Depois, num último fôlego, o Chelsea ainda conseguiu sair de Cardiff com os três pontos, com um golo de Loftus-Cheek em cima dos 90’.