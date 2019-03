Autogolo deixa Liverpool outra vez no comando

Não foi bonito, mas não era preciso que fosse. Foi com boa dose de sorte e sofrimento que o Liverpool triunfou neste domingo por 2-1 sobre o Tottenham e voltou à liderança isolada da Premier League inglesa, respondendo da melhor maneira ao triunfo do Manchester City no dia anterior (0-2 ao Fulham). Mas foi um jogo de nervos em Anfield, dividido entre “reds” e “spurs” e só um autogolo de Toby Alderweireld em cima dos 90 desfez a igualdade a favor do próximo adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, que voltou ao comando, com 79 pontos, mais dois que o City (que tem menos um jogo disputado).

Estando a Premier League na fase de aceleração final e com a meta à vista, qualquer ponto perdido poderia ser fatal para qualquer um dos dois primeiros e o City tem feito por não perder pontos (sete vitórias nos últimos sete jogos), ao contrário do Liverpool, que já teve uma vantagem robusta, mas que a tem desperdiçado nos últimos tempos. Com a necessidade de não perder mais pontos, os homens de Jurgen Klopp entraram na disposição de resolver cedo e, aos 16’, já estavam a ganhar, com um cabeceamento certeiro de Roberto Firmino após cruzamento de Andy Robertson.

Durante a primeira parte, os “reds” continuaram a pressionar e a criar oportunidades, mas não se conseguiram afastar mais no marcador e, na segunda parte, foram os londrinos a ir em busca de um resultado melhor. Depois de muito tentarem, conseguiram o empate aos 70’. Harry Kane foi expedito na marcação de um livre, apanhou a defesa do Liverpool distraída, Eriksen recolheu a bola e meteu em Lucas Moura para a concretização fácil na cara de Alisson Becker.

O Liverpool sentiu o golo sofrido e, na ânsia de chegar à vitória, abriu espaço para vários ataques do Tottenham, que só se pode queixar da sua própria falta de pontaria. Já com o fim de jogo imininente, Alexander-Arnold meteu a bola na cabeça de Salah, Lloris defendeu contra Aderweireld e a bola foi no sentido da baliza sem que o guarda-redes francês ou o defesa belga conseguissem evitá-lo. Anfield explodiu em celebrações ao mesmo tempo que respirava de alívio pelos dois pontos que não perderam rumo a um título que o Liverpool persegue há 29 anos.